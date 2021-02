Bientôt une nouvelle marketplace communautaire !

Poursuivant leur démarche de digitalisation et de promotion de l’offre exportable au Maroc pour agir sur la compétitivité des opérateurs économiques et améliorer le climat des affaires, PORTNET S.A., « Guichet Unique National des Procédures du Commerce Extérieur » et l’Association Marocaine des Exportateurs « ASMEX » ont signé le 25/02/2021 une convention cadre de partenariat et de coopération.

A travers cette convention, les deux parties renforcent leurs liens historiques pour l’accompagnement des entreprises exportatrices dans leurs démarches à l’international, à travers des outils digitaux innovants offerts via le Guichet Unique PortNet, et contribuer ainsi à la promotion des exportations marocaines notamment via les outils digitaux de PortNet.

Cette convention a également pour objectif la mise en place d’un cadre de collaboration pour la mise en place d’une solution de marché en ligne (MarketPlace) avec une vision innovante centrée sur les besoins des exportateurs marocains. Venant s’ajouter aux modules existants de la plateforme Trade Sense des informations logistiques et commerciales développée par PortNet et lancée en 2016, les services de la MarketPlace seront axés principalement sur la promotion des produits et services nationaux sur les marchés étrangers.

Elle vise à offrir l’accès à un répertoire d’exportateurs marocains consultable par type de produit et de service et affichant l’ensemble des informations jugées nécessaires pour la promotion des entreprises marocaines à l’international, ainsi qu’à la création d’opportunités et leur mise en relation avec des partenaires commerciaux potentiels dans le monde entier.

A travers cette convention, PORTNET ET L’ASMEX contribueront grâce à leur expertise à la mise à niveau des entreprises exportatrices et à l’amélioration du cadre d’exercice de leur activité à travers la mise en œuvre de solutions digitales innovantes et à forte valeur ajoutée.

