PARTAGER La 5ème « Semaine de la Cuisine Italienne au Maroc » a débuté

Dans le cadre de l’activité de promotion du « Made in Italy », l’Ambassade d’Italie à Rabat présente la cinquième édition de « La semaine de la cuisine italienne dans le monde » qui se déroulera du 23 au 29 novembre 2020. Cette année, à travers le thème « Saperi e sapori delle terre italiane, 200 ans après la naissance de Pellegrino Artusi », l’exposition célèbre le père de la cuisine moderne. 200 ans après sa naissance, la tradition œnogastronomique est au centre de l’esprit italien et du concept de « Made in Italy ».

L’Italie est reconnue au niveau international pour sa gastronomie complète et équilibrée, pour un régime alimentaire sain qui respecte la biodiversité et les caractéristiques locales. L’art gastronomique italien s’inscrit parfaitement dans le plus large éventail de la Diète Méditerranéenne, proclamée par l’Unesco Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité.

L’Ambassade d’Italie à Rabat, en coordination avec les institutions italiennes présentes sur le territoire marocain, en particulier le Consulat Général d’Italie à Casablanca et l’ICE-Agence italienne pour la promotion du commerce extérieur, est heureuse de promouvoir auprès du public marocain une connaissance plus large de ce patrimoine unique au monde et de présenter un programme d’initiatives virtuelles, qui seront proposées sur la chaîne Youtube de l’Ambassade et sur les profils sociaux des institutions italiennes au Maroc.

Les événements de la semaine se développeront à travers le programme suivant:

Lundi 23 novembre

– Message vidéo de S.E. l’Ambassadeur d’Italie au Maroc, Barbara Bregato;

– « Le Maroc avec un palais italien: échanges commerciaux et culturels » par Mme Daniela Cosentini, Directrice du Bureau ICE de Casablanca;

– « Les Indications Géographiques: un intérêt et une démarche en commun » par M. Leo Bertozzi d’Origin Italia;

Mardi 24 novembre

– « La pizza margherita » du Chef Taha Safsafi du restaurant Bino’s Pizza d’Agadir;

– « Le risotto » du Chef Matteo Conti du restaurant Boccaccio de Casablanca;

Mercredi 25 novembre

– « Le Bureau ICE de Casablanca présente: saveurs de l’œnogastronomie italienne et nouveaux partenariats au Maroc », une galerie vidéo de produits « Made in Italy » proposés au public marocain;

Jeudi 26 novembre

– Recette live de l’influenceuse Leila Boulkaddat en collaboration avec le Chef Matteo Conti du restaurant Boccaccio de Casablanca;

Vendredi 27 novembre

– Interview en direct sur Instagram de l’influenceuse marocaine Leila Boulkaddat à la Chef nutritionniste Marina Moscatelli sur les propriétés nutritionnelles des aliments « Made in Italy ».

LNT avec CDP