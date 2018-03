PARTAGER L’artisanat marocain renforce son succès au-delà de nos frontières

Les exportations des produits d’artisanat ont enregistré en janvier et février dernier une hausse de 15,8 pc par rapport à la même période de l’année 2017, selon des chiffres du ministère du tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale.

La valeur des produits exportés a poursuivi sa progression positive en début de 2018, en gardant la même la dynamique de l’année 2017, durant laquelle elle a enregistré une hausse sans précédent de 32,5%, indique la même source dans un communiqué. Concernant les produits exportés, le fer forgé et les couvertures ont enregistré un saut qualitatif au début de 2018 avec une augmentation de plus de 100 pc, de même pour la joaillerie, les produits cosmétiques, le bois et les produits de cuivre dont la demande a été importante.

Pour leur part, la tapisserie et la poterie ont gardé leur place à la tête des produits d’artisanat les plus exportés avec un pourcentage de 15 pc pour chacune, aux côtés des produits d’origine végétale qui ont enregistré le même pourcentage (15pc).

Fès réalise de belles performances

S’agissant des villes exportatrices, Fès a réalisé de belles performances dans la mesure ou elle a multiplié ses exportations en quatre, tandis que Casablanca a continué à se placer à la tête des autres villes marocaines avec un pourcentage de 50pc des chiffres d’affaires, suivie de Marrakech.

En ce qui concerne la destination des produits d’artisanat, la même source fait savoir que le marché européen continue de figurer à la tête de la liste, étant donné que la majorité des pays du continent affichent des taux de croissance positifs, notamment l’Italie et l’Espagne (80 et 36pc respectivement), suivis des États-Unis qui ont amélioré leur part du chiffre d’affaires de ces exportations (28pc). Certains marchés non traditionnels ont enregistré également des progressions comme l’Australie (57pc) et le Canada (35pc), en comparaison avec les mois janvier et février de 2017, conclut- on de même source.

LNT avec Map