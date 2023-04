La Maison de l’Artisan prend part au prestigieux « Salone Del Mobile Milano 2023 », qui se tient du 18 au 23 avril 2023 à Milan, a annoncé le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

« C’est la première fois que l’artisanat marocain participe à cette foire prestigieuse, considérée comme la plus importante manifestation au monde du meuble et du design. Une participation qui vient conforter la dynamique soutenue enregistrée par les produits de l’artisanat marocain sur les marchés extérieurs », indique le ministère dans un communiqué.

Accompagnées par le ministère et la Maison de l’Artisan, dix-sept entreprises marocaines, réputées pour l’originalité et l’authenticité de leurs créations, porteront les couleurs du Maroc à Milan, capitale mondiale du design, fait savoir le communiqué, notant que les maîtres-artisans et designers marocains exposeront leurs produits et leur savoir-faire collectivement dans un Pavillon de près de 200 m2, désigné par le célèbre designer Hicham Lahlou qui assure également le commissariat de la participation marocaine à cette édition.

Ce pavillon moderne mais résolument ancré dans les traditions architecturales du Maroc, a été spécialement aménagé par l’architecte Mohammed Benadiba pour sublimer les créations « Morocco Handmade » tout en mettant en valeur chaque marque.

IL s’agit de « Aït Manos » et Amine Asselman (art du zellije), Atelier Landon » (mobilier et luminaires), « Atelier Zelij » (zellije, carreaux de ciment et de pierres), « MAD in bled » (décoration et design intérieur), « JB DESIGN » (Design et architecture d’intérieur), « Jonathan Amar Studio » (luminaires et objets Design), « Lalla de Moulati » (art de la table), « Mirage Home » (décoration et mobilier fait main), « Noun Design » (décoration et mobilier), « Soufiane Zarib » (tapis), Tribaliste (Tapis), « Soumiya Jalal Studio » (tissage et design textile), « Callitris » (lampadaires et mobilier design), « Réda Bouamrani Création » (design et architecture d’intérieur), « Studio Lid » (tapis) et « Asly création » (Dinanderie).

Durant six jours, la délégation marocaine multipliera également les rencontres avec les professionnels de l’aménagement et de l’habitat, industriels, architectes d’intérieur, journalistes et professionnels du design du monde entier présents à Milan pour cette 61ème édition du « Salon Del Mobile Milano ».

L’événement se tiendra au Parc des expositions de Milan, sur plus de 210.000m2 et connaitra la participation de 1.967 exposants qui seront à la rencontre des 300.000 visiteurs attendus pour cette édition.

Et de préciser que le Pavillon de l’Artisanat Marocain est à retrouver au « Hall 22 Stand C24- C26 » – Parc des expositions de Rho Fiera Milano.

LNT avec CDP

