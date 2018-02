PARTAGER L’arrêt de la CJUE, « peanuts » pour le Maroc et l’UE !

Le Maroc et l’Union européenne n’ont point tardé à exprimer leur opinion sur l’arrêt de la CJUE en rappelant à qui veut bien les entendre que cette décision ne remettra pas en cause tout à la fois l’ampleur et la poursuite de leur partenariat stratégique, mais aussi les prolongements attendus dans la négociation prochaine d’un nouvel accord de pêche.

C’est donc dire, ce que confirme parfaitement la déclaration conjointe ci-après, que l’arrêt de la CJUE n’est rien d’autre qu’un coup d’épée dans l’eau. Tout continuera comme avant, voire sera encore plus important et plus fécond pour les deux parties, européenne et marocaine. Échec et mat donc pour le polisario et ses maîtres algériens.

Ci-après la dépêche de l’agence MAP

La déclaration conjointe fait suite à l’arrêt rendu par la CJUE et dans lequel l’accord de pêche Maroc-UE est déclaré « valide, mais non applicable au Sahara ». L’objectif de l’UE à travers cette déclaration est de réaffirmer, sur le plan politique, l’intérêt de l’UE pour le Maroc.

Concernant le Sahara, la position européenne se démarque également de l’arrêt de la Cour :

Les deux parties réaffirment leur soutien au processus des Nations unies et appuient les efforts du secrétaire général afin de parvenir à une solution politique définitive pour la question du Sahara.

Le renouvellement de l’accord de pêche qui arrive à expiration en juillet prochain, est plus que jamais incertain.

Le 19 février, les pays membres de l’UE ont donné mandat à la Commission européenne pour renouveler l’accord de pêche. Mais le Maroc n’a pas répondu et n’a pas désigné de négociateurs, préférant attendre l’arrêt de ce 27 février.

Dans cette déclaration conjointe publiée par la haute-représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, les deux parties affirment avoir « pris connaissance de la décision rendue par la CJUE au sujet de l’accord de pêche entre le Maroc et l’UE ».

Le Maroc et l’UE confirment « leur attachement au partenariat stratégique et leur détermination à le préserver et à le renforcer ».

A cet égard, ils sont convenus de « poursuivre le renforcement de leur dialogue politique et de préserver la stabilité de leurs relations commerciales ».

Les deux parties « constatent que l’esprit de concertation étroite et sincère qui a présidé au processus de l’adaptation de l’accord agricole a créé un capital de confiance précieux pour l’approfondissement du partenariat ».

Elles restent « déterminées à préserver leur coopération dans le domaine halieutique ».

A cet égard, elles expriment « leur volonté de négocier les instruments nécessaires relatifs au partenariat halieutique ».

« Fortes de cet esprit et de cette confiance renouvelés, les deux parties confirment la richesse et la vitalité des relations entre l’Union européenne et le Maroc et leur plein attachement au développement continu de ces dernières dans tous les domaines d’intérêt mutuel ».

Parmi ces domaines, figurent en premier lieu « des questions aussi stratégiques que la politique de migration, de sécurité, de stabilité et de développement régional ainsi que de la recherche scientifique, questions sur lesquelles les deux parties sont convenues d’intensifier ou d’élargir leurs nombreuses activités de coopération déjà en cours ».

Les deux parties réaffirment leur soutien au processus des Nations unies et appuient les efforts du secrétaire général afin de parvenir à une solution politique définitive pour la question du Sahara.

