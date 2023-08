Une convention de partenariat multipartite a été signée, mercredi au siège de la province de Larache, pour la réalisation d’un projet d’assainissement liquide.

Cette cérémonie a été présidée par le ministre de l’Équipement et de l’eau, Nizar Baraka, en présence du gouverneur de la province de Larache, Bouassam El Alamine, de parlementaires, des présidents de conseils élus et de représentants des services extérieurs. Cet accord, signé entre le ministère de l’Equipement et de l’eau, le ministère de l’Intérieur, la commune de Larache et la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité, s’inscrit dans le cadre du programme national d’assainissement liquide et de réutilisation des eaux usées traitées. Ce projet porte sur la réhabilitation et l’extension du réseau d’assainissement liquide, ainsi que la réalisation des canaux de collecte et de transfert des eaux usées vers la station d’épuration et la construction d’une station d’épuration des eaux usées de la ville de Larache et des centres de Laouamra et de Sahel, pour un montant global de 617 millions de dirhams. Il est prévu que les travaux seront achevés d’ici fin 2026.

A cette occasion, M. Baraka a souligné que ce projet d’assainissement liquide a plusieurs dimensions sociales, économiques et environnementales portant notamment sur le renforcement des infrastructures de la ville, le développement des piliers du développement durable, et la promotion de l’attractivité touristique de la région, en plus d’assurer un cadre de vie décent aux habitants et de répondre à leurs aspirations.

Le ministre a affirmé que ce projet s’inscrit dans le cadre du programme national d’assainissement liquide et de réutilisation des eaux usées traitées, qui met en valeur les potentialités des villes concernées en matière d’infrastructures et contribue à l’amélioration des conditions sanitaires des communes concernées, notant que ce projet porte sur la réhabilitation et l’extension du réseau d’assainissement, le raccordement et le renforcement du réseau d’eaux pluviales.

Pour sa part, le gouverneur de la province de Larache a assuré qu’il s’agit d’un projet qualitatif à haute valeur environnementale, qui contribue à la réhabilitation du secteur d’assainissement, au renforcement du traitement des eaux usées et à la promotion des indicateurs de raccordement au réseau d’assainissement en milieu urbain.

Le gouverneur a souligné que ce projet revêt une grande importance en matière de protection de la zone urbaine contre la pollution dans un contexte marqué par le développement équilibré que connaît Larache à plusieurs niveaux, notamment dans les domaines économique et environnemental, notant qu’un intérêt particulier est accordé à Larache à tous les niveaux de développement.

LNT avec MAP

