PARTAGER Larache se prépare à accueillir le 2ème forum régional sur l’agriculture et le tourisme rural

La capitale du Loukkous, Larache, abrite les 28 et 29 octobre le deuxième forum régional de la Chambre Agricole de la Région Tanger-Tétouan-Al Hociema. Cette rencontre sera tenue sous le thème ‘‘l’Agriculture et le tourisme rural, quels croisements’’. Cette édition est organisée en partenariat avec l’université Abdelmalek Saâdi, la direction régionale des Eaux et Forêts du Rif, la direction provinciale par interim du Tourimse (Tétouan-Larache-Chefcaouen, Ouazzan et Mdiq-Fnideq), Division du Paysage Naturel, patrimoine, patrimoine du Conseil Européen et l’Association du Patrimoine, le Développement et la citoyenneté.

Pour les organisateurs, la thématique de cette édition s’inscrit parfaitement dans la lancée du sujet que l’Organisation Mondiale du Tourisme a choisi à l’occasion de la journée mondiale du Tourisme, à savoir ‘‘Le tourisme et le développement rural’’. Pour la Chambre Agricole de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ce sera l’occasion de célébrer le potentiel du Tourisme en tant que levier socio-économique du monde rural, preuve du lien étroit entre le tourisme et l’agriculture. Ce qui prouve aussi que le process ‘‘Génération Verte’‘ est sur la bonne voie avec tout son impact positif sur le développement rural, la promotion et l’amélioration des produits du terroir et la baisse de la pauvreté.

Selon le SG de l’OMT, Zurab Pololikashvili, le tourisme aide la population rurale à préserver son patrimoine naturel et culturel, et contribue à la protection d’un certain nombre de traditions authentiques rurales et naturelles menacées de disparition.

C’est pourquoi, estime-t-on auprès de la Chambre Agricole de la Région Tanger-Tétouan-Al Hociema, il a été décidé de consacrer la deuxième édition de son Forum au ‘‘tourisme et le développement rural’’. Une thématique aux enjeux de taille pour le développement socio-économique du monde rural en termes de création d’emplois, promotion des produits de terroir, création de PME où le tourisme et le rural devient de plus en plus un créneau à parti entière…

Au programme de cette édition, une série de thématiques où une palette de panélistes sont invités à débattre et échanger pendant deux jours de tout ce qui concerne le développement du tourisme dans sa version rurale…

H.Z