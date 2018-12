PARTAGER L’APRAM célèbre ses 20 ans d’existence

L’Association Professionnelle des Agents Maritimes, Consignataires de Navires et Courtiers d’affrètement du Maroc (APRAM), a fêté son 20ème anniversaire le mercredi 5 décembre 2018. Parallèlement à ce grand événement mémorable, elle a tenu son Assemblée Générale Annuelle conformément à ses Statuts.

Lors de la soirée de gala organisée à l’occasion, l’APRAM en a profité pour faire une rétrospective des actions réalisées durant ces deux dernières décennies. M. Aziz Mantrach, Président de l’APRAM, a mis en relief le rôle de l’association dans l’évolution du secteur maritime et portuaire marocain. A travers une approche participative constante, l’APRAM a œuvré, en tant que force de proposition, dans l’intérêt de ses entreprises membres et du secteur de manière générale. « Un dialogue et des concertations étroites ont toujours animé nos excellentes relations avec nos partenaires nationaux, publics et privés, et internationaux. Cette démarche a une incidence positive continue sur l’amélioration de la profession d’agent maritime et de courtier d’affrètement, ainsi que sur l’écosystème de la chaîne logistique et portuaire en termes de simplification et facilitation de procédures, numérisation et dématérialisation. », affirme M. Aziz Mantrach.

En outre, l’APRAM a profité de cette célébration pour rendre hommage aux architectes du secteur maritime et portuaire, en mettant en exergue leurs mérites pour les services rendus au pays et au secteur portuaire. Des personnalités remarquables, notamment Mme Najlaa Diouri, ancienne Directrice Générale de Tanger Med Port Authority, M. Karim Ghellab, ancien Ministre du Transport et de l’Equipement, M. Abdelilah Hifdi, Président de la Fédération Nationale du Transport à la CGEM, Mme Nadia Laraki, Directrice Générale de l’Agence Nationale des Ports et M. Mohamed Slaoui, ont été honorées lors de cette cérémonie. A l’occasion de cette grande fête, l’APRAM a remis des attestations de renouvellement du certificat du Standard Qualité FONASBA (Certification conçue spécialement pour le domaine maritime) à certains de ses membres qui ont réussi à l’audit de certification à cette norme internationale. Elle a aussi remis, à deux de ses membres, l’attestation de catégorisation en douane qui leur confère le statut d’Opérateur Economique Agréé accordé par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects.

LNT avec CdP