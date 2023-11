La 20e édition du Congrès international sur la qualité dans l’éducation et la formation (CIMQUESEF) s’est tenue à Marrakech, mettant en lumière l’importance cruciale de l’Apprentissage social et émotionnel (SEL) dans le contexte actuel. Organisée par l’École Normale Supérieure de Marrakech et la Fondation Amaquen en collaboration avec l’Université Cadi Ayyad, l’UNESCO et le Réseau international pour l’apprentissage social et émotionnel (NISSEM), cette édition, réunissant des chercheurs et des experts de 19 pays, a pour thème « l’apprentissage social et émotionnel : un pilier des stratégies de transformation de l’éducation ».

Les participants ont souligné l’importance du SEL pour le développement personnel et social, ainsi que pour la réussite scolaire, professionnelle, familiale et sociale. Les intervenants ont abordé la nécessité de généraliser les compétences socio-émotionnelles dans les systèmes éducatifs et de les intégrer dans les réformes de transformation de l’éducation. Certains ont mis en avant les efforts de l’Université Cadi Ayyad dans l’intégration de l’apprentissage émotionnel et social dans les programmes d’enseignement, soulignant que cela place les apprenants en tant qu’acteurs de la transformation sociale.

La Fondation Amaquen a souligné la pénurie mondiale de compétences socio-émotionnelles et la nécessité de réformer les politiques éducatives en introduisant des composantes d’éducation sociale et émotionnelle. Le Directeur régional du Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb a souligné les défis actuels des systèmes éducatifs, appelant à des approches politiques communes et globales. Il a souligné l’importance du développement des compétences sociales et émotionnelles pour promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie.

La directrice de l’ENS de Marrakech a mis en avant l’importance de l’apprentissage social et émotionnel pour le développement personnel des étudiants, soulignant les initiatives de l’école dans ce domaine. La conférence aborde des thèmes variés, notamment les cadres conceptuels de SEL, les cadres de suivi et d’évaluation de SEL, le bien-être économique et social, la santé mentale des étudiants, la formation des enseignants au SEL, SEL et IA, les meilleures pratiques dans le domaine du SEL, SEL et éducation inclusive, SEL pour l’éducation des adultes et SEL pour un monde de paix.

