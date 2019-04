PARTAGER L’APEBI organise la 4ème Journée Marocaine des Tests Logiciels

La Fédération des Technologies de l’Information, des Télécommunications et de l’Offshoring, l’APEBI, co-organise avec le Comité Marocain des Tests Logiciels (CMTL), le mercredi 17 avril 2019 au Technopark, la quatrième édition de la Journée Marocaine des Tests Logiciels (JMTL), sous le thème : Industrialisation et Agilité des tests à l’Echelle du S.I.

L’APEBI et le CMTL visent, à travers la Journée Marocaine des Tests Logiciels, à réunir les professionnels intéressés par la qualité logicielle pour qu’ils partagent leurs expériences et s’informent autour des nouveaux progrès de cette discipline, qui se développe à grande échelle dans tous les domaines. Cet événement en croissance évolutive, a vu le jour en 2016 et réunit chaque année, dans un cadre professionnel idoine, les principaux acteurs du test logiciel au Maroc, les testeurs, les experts nationaux et internationaux ainsi que les utilisateurs et les DSI.

Industrialisation et Agilité des tests

Cette année, la Journée Marocaine des Tests Logiciels (JMTL) orientera plus particulièrement ses travaux vers les Directeurs des Systèmes d’Information (DSI) et les nouvelles façons d’implémenter les tests logiciels dans leurs projets. L’événement verra la participation exceptionnelle du ISTQB (International Software Testing Qualifications Board), un comité internationalde qualification de test logiciel, fondé en 2002, qui propose une certification reconnue dans le monde entier.

A cette quatrième édition, seront présents : Karolina Zmitrowicz (Présidente de l’ISTQB), Olivier Denoo (Président du Comité Français du Test Logiciel de Belgique), Eric Riou du Cosquer (Comité Français du Test Logiciel/IREB/TMMi, de France), Nicolas Pescheux (Responsable centre de test Cardif de France), Michel Levaslot (Directeur Adjoint Développement des compétences et des métiers chez Pôle Emploi de France), et bien d’autres intervenants en plus de participants issus du domaine de l’Informatique.

Les sous thèmes qui seront abordés concerneront : la IA « L’Intelligence Artificielle », un sujet d’actualité qui fait couler beaucoup d’encres à l’échelle internationale, laRPA « Robotic Process Automation», une technologie de création de robotsqui permet d’enclencher la transformation digitale des entreprises par apprentissage, la SAFe® « Scaled Agile Framework », une norme industrielle visant, à aider les organisations à appliquer des pratiques agile et lean ; ou encore la TRA « Tierce Recette Applicative », une solution permettant de garantir la qualité des logiciels en donnant à la phase de test / recette, une place déterminante.

LNT avec CdP