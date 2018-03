L’ANP et Bergé partenaires pour le développement des échanges portuaires

Ce cadre, matérialisé par la signature d’un accord de partenariat, constitue une première, puisqu’il vient acter l’extension du champs d’action de Bergé International Talent Program sur le continent africain après avoir accompli des expériences de coopération similaires avec des institutions au Japon et en Corée.

La mise en œuvre de cet accord de partenariat se traduira par l’organisation de diverses missions et visites techniques au profit de professionnels dans les ports ou intervient l’entreprise espagnole Bergé. Il convient de souligner, à cet égard, que Bergé est un opérateur logistique de référence en Espagne. Il exploite des terminaux spécialisés des trafics des véhicules, de l’agroalimentaire, des produits industriels en vrac, de l’acier et des produits métallurgiques ainsi que ceux destinés à « Project Cargo ».

Les modalités de déclinaison de l’accord de partenariat, permettra aux deux parties prenantes et à leurs représentants d’échanger autour de questions portuaires spécifiques à leurs réalités portuaires respectives et de sujets d’actualité qui préoccupent les autorités portuaires et les opérateurs de terminaux eu égard aux mutations qui se dessinent dans le transport maritimes et de la logistique en général. L’objectif étant de créer de la valeur ajoutée pour les services et prestations portuaires dans les deux contextes des parties signataires.

il va sans dire que Bergé est le premier opérateur logistique multimodal en Espagne. Il dispose d’une structure étendue spécialisée dans les opérations portuaires, la logistique intégrale des véhicules, la logistique à valeur ajoutée et l’externalisation des processus et le transport maritime. L’opérateur est présent dans 27 ports en Espagne, d’où il effectue la manutention de tous types de marchandises.