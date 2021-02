Une représentation de l’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) a examiné, mercredi à Rabat, lors d’une réunion avec le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Othman El Ferdaous, « la situation difficile que traversent les sociétés de journalistes », indique un communiqué de l’Association.

Lors de cette réunion, la représentation a présenté au ministre sa « vision préliminaire » des mécanismes de soutien proposés pour sauver et développer le secteur, indique le communiqué. Il fait savoir que M. El Ferdaous a promis de ne ménager aucun effort pour maintenir le soutien dont bénéficiait le secteur auparavant, le développer pour soutenir davantage les investissements des sociétés de journalistes et structurer ces sociétés pour leur donner toutes les possibilités de survie au service de la profession et de son message noble. La délégation était composée du président de l’ANME, Abdelmounaim Dilami, Mme Fatima Zahra Ouriaghli et M. Brahim Mansour, précise la même source.

LNT avec CdP

