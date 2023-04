L’agence nationale de lutte contre l’analphabétisme (ANLCA) a adopté, lors de la réunion de son conseil d’administration, une nouvelle feuille de route pour la période 2023-2029, visant notamment à réduire progressivement le taux d’analphabétisme dans la perspective de l’éradiquer à l’horizon 2029.

A travers l’adoption de cette feuille de route, l’Agence vise à accompagner l’exécution des projets de développement dans le domaine de la lutte contre l’analphabétisme en relation avec le principe de l’apprentissage tout au long de la vie.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, a indiqué que la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route permettra de renforcer les mécanismes de gestion de l’Agence et de mobiliser de nombreux partenaires pour répondre aux besoins et diversifier et améliorer l’offre en matière de lutte contre l’analphabétisme.

Grâce aux efforts de l’Agence, 5,5 millions de personnes, des deux sexes, ont bénéficié des programmes d’alphabétisation et de post-alphabétisation depuis 2017, a précisé le ministre, soulignant la nécessité d’intensifier les efforts et d’accélérer la cadence des réalisations pour atteindre l’objectif général, inscrit dans la nouvelle feuille de route de l’ANLCA, consistant à réduire le taux d’analphabétisme à un niveau permettant son éradication d’ici 2029.

L’Agence a préparé, selon une approche participative, une nouvelle feuille de route pour la période allant de 2023 à 2027, dont l’élaboration a été menée par les différents partenaires et acteurs dans ce domaine, a-t-il expliqué, ajoutant que cette feuille de route s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Royales appelant à la réforme du système d’éducation et de formation et à l’éradication définitive de l’analphabétisme.

Cette nouvelle feuille de route insiste sur le fait que la lutte contre l’analphabétisme est la base de toute voie d’apprentissage tout au long de la vie, conformément aux dispositions de la loi-cadre 51.17, a poursuivi M. Benmoussa, précisant que l’ANLCA vise à accompagner le rythme d’exécution des projets de développement dans le domaine de la lutte contre l’analphabétisme en relations avec le principe de l’apprentissage tout au long de la vie et s’engage à contribuer à la mise en œuvre des deux initiatives royales pour l’après 7è Conférence internationale sur l’éducation des adultes « CONFINTEA VII », contenues dans le message adressé par le Souverain aux participants à cette conférence.

Le ministre a, à cette occasion, félicité l’ensemble des intervenants pour le succès de la CONFINTEA VII, tout en louant la qualité de la coordination aux travaux de ce conclave.

De son côté, le directeur de l’ANLCA, Abdelouadoud Kharbouch, a présenté un exposé détaillé dans lequel il a jeté la lumière sur le bilan de la feuille de route pour la période 2017-2021, ainsi que le bilan de l’action de l’Agence pour l’année 2021-2022 et le programme d’action pour la période 2021-2023.

L’ANLCA est déterminée, à travers la nouvelle feuille de route, à éradiquer l’analphabétisme, en coordination avec les différents acteurs dans ce domaine à travers une approche participative des programmes de lutte contre l’analphabétisme et son adaptation continue en fonction des besoins des bénéficiaires.

Même son de cloche pour le représentant de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), Youssef Allakouch, qui a mis l’accent sur l’importance d’adopter une nouvelle feuille de route pour éradiquer l’analphabétisme au Maroc, relevant la nécessité de tenir compte du volet de la convergence dans la mise en œuvre de ce chantier.

Pour sa part, le représentant de l’Union marocaine du travail (UMT), Mohamed Aoulout, s’est félicité pour l’organisation par le Maroc, en tant que premier pays arabe et africain, de la « CONFINTEA VII » et pour le grand succès qu’a connue cette manifestation, évoquant à cet égard l’éloge rendu par la communauté internationale lors de la Conférence de Marrakech à l’expérience marocaine distinguée dans le domaine de l’alphabétisation.

Il a toutefois noté qu’en dépit des efforts considérables déployés par le Maroc en matière de lutte contre l’analphabétisme et d’éducation des adultes et des projets réussis de l’Agence dans ce domaine ayant permis l’amélioration du taux d’alphabétisation au Maroc, celui-ci « reste insuffisant ».

Pour sa part, le directeur de la direction de l’Enseignement traditionnel et de lutte contre l’analphabétisme dans les mosquées, Moubarak Bitha, s’est arrêté sur le rôle essentiel que joue l’ANLCA dans la lutte contre l’analphabétisme au Maroc, estimant que la mise en œuvre de cette stratégie et la réalisation des résultats escomptés nécessitent la mobilisation des efforts des différents partenaires et acteurs.

Les travaux de cette session ont été consacrés à la présentation du bilan des réalisations de l’Agence, et des perspectives de son action pour la période à venir, selon une nouvelle feuille de route, élaborée avec la participation des différents partenaires et acteurs dans ce domaine.

Partagez cet article :