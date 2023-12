L’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture (ANDA) a tenu, mercredi à Rabat, la 22ème session de son Conseil d’administration, sous la présidence ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki. Les travaux de cette session ont été consacrés à l’examen du bilan des réalisations de l’ANDA au titre de l’exercice 2023 et à la présentation de son plan d’action et de son budget prévisionnel pour l’année 2024, indique un communiqué du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

A cette occasion, les administrateurs ont pris connaissance que 310 conventions de création et d’exploitation de fermes aquacoles ont été publiées au Bulletin Officiel au titre de l’année 2023.

Parmi ces projets autorisés, 143 ont démarré l’installation de leurs fermes dans les différentes régions du Royaume. A ces projets, s’additionneront 66 autres projets en cours d’installation pour une production cible annuelle d’environ 24.900 tonnes/an.

En outre, l’ANDA a procédé à la validation et la préparation de la mise en œuvre de deux programmes de financement en partenariat avec deux bailleurs de fonds internationaux.

Ces programmes ont mobilisé une enveloppe totale dépassant 300 millions de dirhams (MDH), répartie entre 100 MDH par la Banque Mondiale et 200 MDH par la Banque Islamique de Développement pour l’appui des projets aquacoles.

Concernant l’aquaculture solidaire, le communiqué précise que l’ANDA a accordé une importance à l’accompagnement des jeunes entrepreneurs afin d’assurer le succès de leurs projets.

A ce titre, 116 projets à caractère social et solidaire ont bénéficié de l’appui sectoriel pour une enveloppe de 164 MDH du Fonds de l’Appui Sectoriel de l’Accord de Partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Maroc.

Outre l’appui technique, administratif et financier, un programme de formation théorique et pratique a été lancé au profit de 200 bénéficiaires parmi les porteurs de projets, dont des jeunes entrepreneurs et coopératives de pêche artisanales des régions de Dakhla-Oued Eddahab, Souss-Massa et Guelmim-Oued Noun.

Sur un autre registre et dans l’objectif d’encourager les investisseurs à développer l’aquaculture offshore au Maroc, l’ANDA a lancé deux projets pilotes d’algoculture en offshore, l’un dans la zone de Sidi R’Bat (région de Souss Massa) et l’autre à Lbouirda (région de Dakhla Oued Eddahab). A l’occasion de cette session, les administrateurs du Conseil d’Administration ont pris connaissance du plan d’action de l’Agence de 2024. Ce programme est décliné en 22 projets structurants pour donner une impulsion conséquente au développement du secteur aquacole.

Plaçant la planification au cœur du développement de pôles aquacoles, ces projets s’articulent autour du développement de la production aquacole par la promotion du secteur, l’accompagnement technique et financier de projets aquacoles et la mobilisation de l’expertise et des compétences. Il s’agira aussi de renforcer l’infrastructure de servitude des projets aquacoles dans les différentes régions du Royaume, de dynamiser l’investissement dans l’amont et l’aval de la chaine de valeur pour sécuriser les intrants et valoriser la production aquacole, et de consolider la gouvernance par la publication du dispositif réglementaire en application de la loi 84-21 relative à l’aquaculture marine. Ces projets visent également le renforcement de la digitalisation du processus d’instruction des dossiers d’investissement, ainsi que la mise en œuvre des programmes de financement en partenariat avec deux bailleurs de fonds internationaux pour accompagner le développement de l’aquaculture marine au Maroc. A la fin des travaux, le Conseil d’administration a validé le plan d’action et le budget de l’ANDA au titre de l’exercice 2024.

LNT avec CdP

