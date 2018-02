PARTAGER L’ANDA présente son bilan d’activité pour 2017

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, M. Aziz Akhannouch, en présence de Mme Mbarka Bouaida, Secrétaire d’État chargée de la Pêche Maritime, a présidé, mercredi 21 février, à Agadir, la réunion de la 10ème session du Conseil d’administration de l’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture, consacrée à l’examen de ses réalisations au titre de l’exercice 2017, à la discussion de son plan d’action et à la présentation du projet de budget pour l’exercice 2018.

Au cours de cette réunion, à laquelle ont pris part les membres du CA, ainsi que les représentants des établissements partenaires, l’ANDA a présenté le bilan d’activité de l’exercice 2017, comprenant d’importantes réalisations, en l’occurrence le lancement de 4 Appels à Manifestation d’Intérêt pour le développement de projets d’aquaculture. Les 2 premiers sont destinés aux investisseurs et jeunes entrepreneurs originaires de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et les deux autres concernent la région de Souss Massa.

Les projets prévus au niveau des deux régions aspirent à atteindre une production cible de plus de 40000 tonnes de produits aquacoles et créer plus de 2000 emplois.

En outre, un plan d’action spécifiques dédié à l’encadrement et l’accompagnement des coopératives de pêcheurs artisanaux est prévu par l’ANDA, et porte dans un premier lieu sur l’identification des coopératives et la préparation des projets clés en main pour cette catégorie d’acteurs. Dans ce sens, le programme porte sur l’accompagnement de 13 coopératives de pêcheurs artisanaux au niveau des régions de Tanger-Tetouan-Hoceima et de Souss Massa.

Afin de sécuriser la faisabilité des projets aquacoles et réussir leur implémentation dans les régions concernées, l’ANDA poursuivra son programme de réservation des espaces à terre à proximité des fermes aquacoles, au niveau de toutes les régions ayant fait l’objet de planification aquacole.

Un nouveau dispositif facilitant l’accès à l’information

Dans le cadre de sa stratégie de planification et en vue de consolider la base de données du secteur aquacole, un géoportail sera développé par l’ANDA. Ce dispositif, considéré comme un outil de simplification de l’accès à l’information pour l’ensemble des usagers, permettra de rationaliser l’archivage, et l’intégration des données administratives, juridiques et techniques.

L’ANDA compte également parmi ses réalisations en 2017 l’attribution de l’appel à manifestation d’intérêt, lancé pour la mise en œuvre du plan d’aménagement aquacole de la région de Dakhla Oued Eddahab. En effet, l’examen des dossiers par la commission multidisciplinaire, mandatée à cet effet, a été couronné par la sélection de 224 projets aquacoles, dont 100 projets portés par 507 jeunes diplômés originaires de Dakhla Oued Eddahab, organisés en 94 groupements.

Ces projets portent sur l’exploitation de 2330 ha pour une production de 78 000 tonnes de produits aquacoles, spécialisés essentiellement dans la culture de coquillages et d’algues marines. Ces projets devraient drainer un montant d’investissement dépassant les 800 millions DHS et permettre la création de plus de 2500 postes d’emplois.

Les jeunes diplômés, au menu de l’ANDA

Une attention particulière sera accordée à ces jeunes diplômés par la mise en place d’un programme de formation technique sur les métiers de l’aquaculture en leur faveur, qui débutera en mars 2018 pour assurer l’encadrement et l’accompagnement de 527 jeunes entrepreneurs porteurs de projets au niveau de Dakhla oued Eddahab et Tanger-Tetouan-Hoceima.

Le Conseil d’Administration a pris connaissance du plan d’action de l’ANDA au titre de l’exercice 2018, qui prévoit plus de 66 actions à réaliser pour poursuivre le programme de développement d’une aquaculture durable au Maroc conformément aux orientations de la stratégie Halieutis.

Après discussion des différentes thématiques de l’exposé de la Directrice de l’ANDA, le Conseil d’administration a procédé à la validation du bilan d’activité, ainsi que les budgets d’investissement et de fonctionnement au titre de l’exercice 2018.

LNT avec Cp