Lancement du Programme de Bourses d’Excellence « AusAiducation by AUSIM »

L’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Informations au Maroc (AUSIM) lance le programme de Bourses d’Excellence « AusAiducation by AUSIM » en partenariat avec la Fondation Marocaine de l’Etudiant. Cette action a pour objectif de contribuer à faire émerger les talents, notamment du secteur digital, parmi les bacheliers marocains brillants et socialement démunis, par le renforcement de leurs capacités.

Un Programme de Bourses d’Excellence conjointement défini sur mesure

Cette action, inscrite dans l’ADN de l’Association, comme les autres missions au service de la société et de la communauté en général, a pour objectif de contribuer à l’activation de l’ascension sociale en outillant la jeunesse marocaine en compétences et opportunités, en renforçant ses capacités et son intégration sociale, contribuant ainsi à la création de valeur pour tous.

En droite ligne avec ces convictions, l’AUSIM s’est associée à la Fondation Marocaine de l’Etudiant pour concrétiser la mise en place du Programme de Bourses d’Excellence « AusAiducation by AUSIM ». Ce programme complet offre, à des jeunes bacheliers particulièrement excellents académiquement mais issus de conditions sociales désavantagées, un soutien financier et un dispositif d’accompagnement et de renforcement des compétences.

Ce programme de bourses comprend également la mise à disposition des jeunes d’une bourse de vie, d’un équipement informatique, d’un dispositif de coaching, de cours de soutien en langues et d’un tutorat professionnel par les membres de l’AUSIM.

Un programme amené à se démultiplier avec le soutien des acteurs de l’écosystème IT

Pour cette première promotion, la Bourse d’Excellence cible un jeune bachelier par grande région (5 au total), en privilégiant les jeunes filles (60%) et les zones hors des grandes agglomérations.

Pour les prochaines promotions, l’AUSIM compte sur la mobilisation de ses membres et partenaires afin de démultiplier le nombre de bénéficiaires, à travers la mise en place d’un fonds dédié qui aura pour rôle de collecter les dons et subventions issus de l’écosystème IT marocain.

Signature de la convention de partenariat entre AUSIM et FME

La signature de la convention de partenariat AUSIM / FME qui marque le lancement du programme « AusAiducation by AUSIM » en partenariat avec la FMEse fera le 16 mai 2019, dans le cadre d’un Ftour réunissant membres et partenaires de l’AUSIM autour de la thématique « La quête du bonheur dans un monde Digital ».