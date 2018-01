PARTAGER Lancement sous sa nouvelle forme de la chaîne numérique de la Cour de Cassation

Le lancement de la chaîne numérique de la Cour de Cassation, sous sa nouvelle forme, a été donné, mardi 9 janvier à Rabat, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère de communication numérique avec les citoyens.

Ce projet médiatique s’inscrit dans le cadre de la préparation à l’ouverture de l’année judiciaire 2018 et de l’ouverture de la Cour sur son environnement pour se mettre au diapason du progrès technologique que connaît le monde.

À cette occasion, Mme Imane Malki, magistrate chargée de la communication auprès de la Cour de cassation, a souligné que la chaîne numérique sous sa nouvelle forme constitue une initiative sans précédent dans l’histoire des Cours suprêmes à l’échelle internationale, notant qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un plan stratégique de communication qui marque une nouvelle ère de la communication numérique avec les citoyens et poursuit les progrès technologiques.

Elle a également indiqué, dans une déclaration à la MAP, que ce projet ambitionne de faciliter l’information judiciaire et l’accès à la Cour ainsi que d’être à l’écoute et proche des citoyens, ajoutant que le lancement de cette chaîne entre dans le cadre de la préparation à l’ouverture de l’année judiciaire 2018 qui sera bientôt annoncée.

« On est obligé de poursuivre le développement technologique et d’informer les citoyens de ce qui se passe au sein de la Cour tant sur le plan judiciaire qu’administratif pour que l’institution judiciaire puisse à son tour être à leur écoute et proche d’eux », a noté Mme Malki.

La magistrate a, dans ce sens, fait savoir qu’un studio a été aménagé à cette fin, comportant diverses décorations qui incarnent les installations de la Cour, ajoutant qu’il sera dédié à l’archivage des traditions judiciaires ancestrales et du patrimoine judiciaire marocain.

De son côté, le technicien chargé de la supervision de la chaîne, Abdeljalil Esskiti, a indiqué que le lancement de cette chaîne numérique constitue une expérience unique, du moment qu’elle diffuse des informations liées au domaine judiciaire, gérée par un staff formé en audiovisuel.

LNT avec Map