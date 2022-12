Le Ministère de l’Industrie et du Commerce a organisé, le 21 décembre 2022 à Rabat, en partenariat avec la Banque Mondiale, l’Agence Maroc PME et la Fédération des Chambres Marocaines de Commerce, d’Industrie et de Services, une cérémonie de lancement du programme Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi) destiné à soutenir les entreprises dirigées par des femmes à développer leurs activités grâce au commerce électronique.

Le protocole de collaboration relatif à la mise en œuvre du programme We-Fi a été signé par le ministère de l’Industrie et du Commerce, la Banque Mondiale, l’Agence Maroc PME et la Fédération des Chambres Marocaines de Commerce, d’Industrie et de Services.

Le programme propose des formations sur les différents métiers du digital au profit de 1500 PME dirigées par des femmes afin de leur permettre de connaître et de maîtriser les règles de la vente en ligne et de développer leurs compétences en matière d’utilisation des différents outils numériques.

L’objectif étant de les aider à développer leurs activités en e-commerce afin d’augmenter leur vente, atteindre de nouveaux marchés et faire croître leur activité commerciale.

A cette occasion, M. Brahim Arjdal, le Directeur général de l’Agence Maroc PME a souligné : «La promotion de l’entreprenariat féminin est une priorité nationale et un enjeu essentiel pour favoriser une croissance harmonieuse et inclusive de notre pays. C’est pourquoi nous lançons aujourd’hui avec nos partenaires le programme We-Fi pour permettre aux PME dirigées de développer leurs activités en e-commerce afin de tirer le meilleur profit des multiples opportunités que présente ce secteur pour leur entreprise en termes de croissance, de création de nouvelles sources de revenus et pourquoi pas d’accès aux marchés internationaux. Les PME dirigées par des femmes, quelle que soit leur taille, sont appelées à profiter de l’embellie que connait le commerce électronique et de l’existence d’une nouvelle génération de consommateurs passionnés par les réseaux sociaux et les nouvelles technologies, pour monter en puissance, progresser et s’adapter à la mutation digitale de notre économie »

Le programme d’accompagnement sera dispensé, à distance et en présentiel, par des experts nationaux et internationaux à partir dans plusieurs régions du Maroc.

Les appels à candidatures pour la sélection des entreprises intéressées et des conseillers relatifs à ce projet sont lancés sur le site de Maroc PME www.marocpme.gov.ma

