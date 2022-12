Fruit d’un partenariat tripartite Public-Privé-Société civile, « Genious Medina » est un projet où la technologie au service de la préservation du patrimoine artisanal. Basé à l’ancienne médina de la capitale économique, « Genious Medina » est mené par « Maroc Impact », en tant qu’association gestionnaire et animateur d’espaces en reconversion pour la création de richesse partagée.

Conceptualisé depuis 2019, « Genious Medina » qui a vu le jour suite à un double partenariat avec le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire et l’Agence Urbaine de Casablanca, a été concrétisé en 2021.

Accompagné plus récemment par l’INDH au niveau de la Préfecture des Arrondissements de Casablanca-Anfa, « Genious Medina » sera déployé avec le concours de financements privés conséquents. Objectif : créer plus de 300 emplois en 3 ans, grâce à une approche de réappropriation du patrimoine matériel et immatériel et une contribution effective à l’économie d’hyper-proximité durable.

Concrètement, « Genious Medina » permettra l’activation d’un écosystème innovant et interconnecté, à travers deux sites basés au sein même de l’ancienne Médina de Casablanca : un premier espace de commercialisation et d’expériences de 550 m2 (ALMAKANE) d’un côté, et de l’autre, un second espace de formation et d’expérimentation de 650 m2 (MUHUB) intégrant, entre autres, une fabrique numérique. Aussi, les bénéficiaires de «Genious Medina» parmi les coopératives, les artisans, et les jeunes créateurs pourront profiter d’un accompagnement clé en main sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Sur fond de régénération du tissu artisanal local et national, «Genious Medina» œuvre à préserver le précieux capital immatériel du Maroc et, ainsi, mieux le transmettre aux futures générations d’artisans et de créateurs. «Genious Medina» enregistre déjà ses toutes premières réalisations: 500 rencontres en porte-à-porte avec des artisans , jeunes et femmes en réinsertion sociale, 120 bénéficiaires rien que de l’ancienne médina, 170 coopératives locales et nationales référencées, ainsi que 22 experts Mâalems pour donner des masters class, 5 filières artisanales modélisées, 100 rencontres individuelles faisant suite à dix journées portes ouvertes, et 5 coopératives en cours de formalisation pour bancariser et inscrire dans l’économie formelle leurs membres. Projet à impact social et économique concret et immédiat, «Genious Medina» prévoit d’atteindre son autonomie financière au bout de 3 ans d’activité. Modélisable et pouvant profiter d’un système d’essaimage, la génération de projets qu’illustre «Genious Medina» permettra, notamment, à l’action publique de mieux aiguiller son intervention, afin de «faire plus avec moins, et surtout plus vite», précise Ghizlaine Maghnouj Elmanjra, Présidente de «Maroc Impact». Férue d’économie sociale et de conceptions de projets à impact réel et mesurable, Ghizlaine Maghnouj Elmanjra a déjà piloté plusieurs actions au sein de l’ancienne Médina de Casablanca.

H.Z

