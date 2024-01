La 13ème édition des Théâtrales, organisée par Top Event Production, débute en ce mois de janvier 2024, marquant une continuité d’un événement culturel prestigieux. Au cours des 12 années précédentes, plus de 90 spectacles variés ont été présentés, couvrant un large éventail de divertissements, du théâtre de vaudeville aux comédies parisiennes en passant par des productions nationales et des shows humoristiques inédits.

La pièce d’ouverture de cette nouvelle édition, intitulée « Ave César ! », écrite par Éric Laugérias et Raphaël Poitier, met en vedette les talentueux Frédéric Bouraly et Christelle Reboul.

L’histoire de « Ave César ! » se déroule autour de Didier et Corinne, un couple marié depuis 25 ans. Cherchant à raviver leur romance, ils décident de partir en week-end dans un hôtel chic et branché, offrant au public une expérience entre rires, pleurs, danses endiablées, confessions intimes et réflexions sur l’amour et la vie de couple.

La 13ème édition des Théâtrales promet ainsi une soirée mémorable, mêlant divertissement et réflexion.

Rendez-vous le jeudi 18 janvier au Studio des Arts Vivants à Casablanca.

