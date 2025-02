Euromedic, acteur majeur de la médecine esthétique au Maroc, annonce le lancement de WonderFace, une technologie européenne avancée dédiée à la tonification musculaire faciale. Ce dispositif offre une alternative non invasive aux traitements esthétiques traditionnels.

WonderFace, développé en Europe, combine stimulation neuromusculaire et radiofréquence pour agir sur les muscles faciaux et les couches cutanées. Contrairement aux méthodes conventionnelles, il permet un lifting naturel et sans intervention chirurgicale. Chaque séance de 25 minutes permet d’obtenir des résultats visibles, avec une peau plus ferme, des contours redessinés et une diminution des rides, en ciblant les zones du front, des pommettes et de la mâchoire.

Cette technologie s’adresse aux cliniques esthétiques qui cherchent des solutions non invasives et efficaces. Elle répond ainsi à une demande croissante pour des traitements rapides et performants, tout en respectant les normes de sécurité et de confort.

« L’arrivée de WonderFace au Maroc marque une étape clé dans l’évolution de la médecine esthétique dans le pays. En mettant cette technologie entre les mains des professionnels marocains, nous réaffirmons notre engagement à offrir des solutions respectueuses, durables et à la hauteur des attentes des patients modernes », déclare Sandrine Cohen, responsable de Wonder au Maroc.

Partagez cet article :