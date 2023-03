TV7 Guide est le 1er programme TV digital 100% gratuit au Maroc. Il offre 7 jours de programmes TV de plus de 120 chaînes marocaines, françaises et du Moyen Orient, totalement personnalisable et disponible en 3 langues : français, arabe et anglais.

TV7 Guide propose une vision claire des programmes TV avec présentation des programmes en cours de diffusion ainsi que ceux de la journée pour chacune des chaînes. Quant à ceux de la soirée, ils sont présentés en 3 parties : début, milieu et fin de soirée. Ainsi, fini de zapper à l’infini toute la soirée sans rien trouver à regarder.

Plusieurs fonctions sont à la disposition des téléspectateurs pour faciliter la navigation et la recherche de programmes TV :

Personnalisation de la grille TV avec les bouquets ou chaînes préférés.

Présentation du programme de la soirée en 3 parties : début, milieu et fin de soirée.

Grille des émissions en cours de diffusion avec possibilité par simple swip , de visualiser les suivantes.

Filtre de programme par catégorie, offrant la possibilité d’afficher les chaînes diffusant : films, séries, documentaires, magazines, sports, ou programmes pour enfants.

Recherche par mot clé pour retrouver une émission ou un sujet particulier diffusé à la TV.

Fonction Alarme dans l’agenda téléphonique pour se rappeler des programmes à ne pas rater.

Bandes annonce de films ou séries.

L’application TV7 Guide est disponible pour les smartphones Android (Google Play) et Iphone (Apple Store). Les téléspectateurs peuvent également consulter les programmes de TV7 Guide à travers le site internet www.tv7guide.com

Avec TV7 Guide, les marocains disposent désormais d’une information claire, sur une plateforme unique, des programmes des chaînes TV les plus regardées, le tout en 3 langues et 100% gratuitement.

Liens de téléchargement Appli TV7 Guide :

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tv7guide

iOS : https://apps.apple.com/ma/app/tv7-guide/id6444675850?l=fr

