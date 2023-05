Kaspersky vient de lancer un nouveau portefeuille de solutions de sécurité pour la région de l’Afrique du Nord, y compris le Maroc.

Le plan Kaspersky Plus comprend des fonctionnalités avancées de protection de l’identité numérique, une vérification de l’état de sécurité des mots de passe et une fonction pour surveiller les dispositifs connectés au réseau domestique.

Le nouveau portefeuille de solutions a été simplifié et amélioré pour offrir une expérience utilisateur plus claire et plus conviviale. Les clients de Kaspersky Premium bénéficient également d’un abonnement gratuit d’un an à Kaspersky Safe Kids, ainsi que d’un support technique premium comprenant un accès prioritaire aux appels téléphoniques et aux services de chat en direct.

« Nous sommes fiers de lancer ce nouveau portefeuille de solutions en Afrique du Nord cette année. Les enjeux en matière de cybersécurité ne cessent d’augmenter et la numérisation de la vie quotidienne n’a jamais été si réelle. Aujourd’hui, une solution de sécurité n’est pas juste un antivirus pour PC, c’est un écosystème complet de services de sécurité pour tout type de plateforme et d’outils, au service de tous les besoins des utilisateurs. Nous avons repensé, modernisé toute la structure de l’interface du produit ainsi que toute l’expérience utilisateur afin de les aider à comprendre et à apprécier le panel de performance, et le niveau de protection offerts à travers les piliers performance, sécurité, identité et confidentialité », précise Pierre Arnal, responsable des ventes pour Kaspersky France et Afrique du Nord, Ouest et Centre.

Les nouvelles solutions grand public seront disponibles dans les boutiques habituelles au Maroc, comme Biougnach, Virgin ou Electroplanet. Les ventes en ligne seront accessibles courant 2023.

AL

