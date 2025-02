Smeia, importateur exclusif de BMW au Maroc, annonce l’arrivée de la deuxième génération de la Série 2 Gran Coupé, un modèle qui apporte plusieurs évolutions en matière de design, de motorisation et de technologies embarquées. Cette nouvelle version met en avant des lignes extérieures revisitées, un habitacle modernisé et des systèmes d’assistance à la conduite améliorés.

La nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé présente une silhouette allongée avec une face avant redessinée et une calandre intégrant une structure de barres verticales et diagonales. Les phares LED de série adoptent une nouvelle signature lumineuse, tandis que l’arrière du véhicule met l’accent sur une posture élargie avec des feux arrière redessinés et un diffuseur noir.

Sept teintes métallisées sont disponibles, ainsi qu’un choix de finitions spécifiques et une option de toit contrasté noir. Les dimensions du véhicule ont été légèrement revues, avec une longueur portée à 4 546 mm et une hauteur augmentée à 1 445 mm.

L’habitacle de la BMW Série 2 Gran Coupé intègre des matériaux alternatifs aux cuirs d’origine animale, avec des selleries similicuir « Veganza ». Le tableau de bord est équipé du BMW Curved Display et d’un nouveau sélecteur de vitesses, tandis que les sièges sport de série sont conçus pour offrir un bon maintien.

Les finitions Pack M et M Edition proposent des équipements supplémentaires tels que des sièges M Sport et un volant en cuir spécifique. Le véhicule dispose également d’une banquette arrière rabattable 40/20/40 et d’un volume de chargement de 430 litres.

La nouvelle génération bénéficie d’une structure de carrosserie renforcée et d’un châssis optimisé pour améliorer la tenue de route. La suspension a été retravaillée avec une technologie d’amortissement avancée et une cinématique d’essieu optimisée.

La gamme de motorisations comprend la BMW 218d Gran Coupé avec un moteur diesel quatre cylindres de 150 ch, couplé à une boîte automatique à 7 rapports Steptronic. Une version essence plus performante, la BMW M235 xDrive Gran Coupé, sera introduite ultérieurement avec une puissance de 300 ch et une transmission intégrale.

Le véhicule intègre plusieurs systèmes d’assistance à la conduite, avec le Driving Assistant de série, comprenant l’avertisseur de franchissement de ligne, l’avertisseur d’angle mort et le système de prévention des collisions. En option, des dispositifs plus avancés comme le Driving Assistant Professional offrent une assistance semi-autonome.

Pour le stationnement, le Parking Assistant de série comprend une caméra de recul et un assistant de stationnement automatique. Des options supplémentaires comme la vision panoramique ou le stationnement entièrement automatisé sont également disponibles.

Sur le plan numérique, la BMW Série 2 Gran Coupé est équipée du système BMW iDrive avec QuickSelect, basé sur le BMW Operating System 9. Il propose une interface optimisée pour une utilisation tactile et vocale, ainsi qu’une connectivité intégrée avec Apple CarPlay et Android Auto.

La nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé est disponible dans le réseau Smeia à partir de février 2025, avec des premières livraisons prévues en mars 2025.

LNT

Partagez cet article :