Forte du succès de son édition inaugurale, organisée à l’occasion de la Coupe du monde 2022, la plateforme événementielle marocaine Live Foot Zone revient en 2024 pour offrir au public marocain une expérience inédite de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui aura lieu, du 13 janvier au 11 février prochains, en Côte d’Ivoire. Une CAN qui s’annonce excitante à plus d’un titre. Toute une nation apportera son soutien aux Lions de l’Atlas. Après son parcours historique au dernier Mondial, abrité par le Qatar -4ème au classement-, le Maroc est l’un des plus grands favoris pour remporter cette édition de la CAN. C’est dire l’enjeu de cette édition, tant d’émotions à vivre et à partager.

Pour cette édition Live Foot Zone 100% CAN, tout un village d’animation est aménagé au niveau du Morocco Mall à Casablanca avec une capacité d’accueil de plus de 1.500 personnes par jour. Au programme, diffusion en direct de tous les matchs de la CAN 2023 sur écrans géants, restauration, jeux, animations, activations et showcases. Pendant tout un mois, petits et grands vivront la CAN 2023 dans une ambiance des plus festives. Le tout à travers un dispositif de billetterie accessible.

«Le bilan positif de Live Foot Zone 2022 nous a confirmé tout le potentiel de notre jeune plateforme événementielle. La forte affluence du public, le grand soutien apporté par nos partenaires et l’apport considérable des médias nous ont permis de réussir cette édition inaugurale. Nous avons capitalisé sur les acquis de cette 1ère édition pour faire vivre le public une expérience CAN 2024 dans un climat convivial et aux meilleurs standards», a déclaré, Nour ElMlih, directrice exécutive de Live Studio, agence productrice de Live Foot Zone. Pour rappel, Live Foot Zone 2022 a tenu tous ses promesses. Plus de 50.000 personnes ont suivi en direct, au niveau des villages d’animation du Morocco Mall et d’Anfa Park, les matchs de la Coupe du monde.

À propos de Live Foot Zone

Live Foot Zone est une plateforme événementielle de divertissement pensée et déployée par l’agence production marocaine Live Studio. En 2022, deux villages d’animation ont été aménagés au Morocco Mall et à Anfa Park, à l’occasion de la Coupe du monde abritée par le Qatar. Rassembler, animer et engager des communautés autour de contenus fédérateurs, tel est l’ADN de Live Studio. L’agence est l’éditeur de Kleat.ma, première plateforme digitale marocaine 100% food et divertissement.

