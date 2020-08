PARTAGER Lancement de la campagne digitale « Sehati awalan »

Le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (MCJS) et UNFPA-Fonds des Nations Unies pour la Population, lancent la campagne digitale « Sehati awalan » portant sur la santé et le bien-être des jeunes.

Cette campagne, qui sera déployée sur les réseaux sociaux tout au long du mois d’août, vise à sensibiliser les jeunes et les adolescents sur les différents sujets concernant leur santé et bien-être dans le contexte particulier de la pandémie du Coronavirus, et à dynamiser les réseaux sociaux à travers la publication et l’organisation de vidéoconférences thématiques au profit des jeunes en la matière, annonce un communiqué.

Ainsi, l’accent sera mis tout au long de cette campagne sur les thématiques suivantes :

Bien-être des adolescents et des jeunes.

Comportements à risque liés à la santé des jeunes.

Santé reproductive.

Habiletés de vie et développement personnel.

Besoins des jeunes pour la période Post Covid-19.

Dans le cadre de cette campagne, plusieurs capsules vidéos, affiches infographiques et vidéoconférences seront largement diffusées afin de renforcer les connaissances des jeunes et des adolescents et de favoriser leur accès à l’information en matière de santé et bien-être, ainsi que de les outiller pour mieux faire face aux effets de la pandémie.

Cette action s’inscrit dans le cadre du partenariat entre le MCJS et l’UNFPA, mettant en œuvre un programme à multiples composantes qui vise à renforcer l’accès des jeunes à l’information en matière de santé, promouvoir la participation des adolescents, en particulier des filles, et réduire les barrières d’accès aux services de qualité adaptés aux besoins des jeunes.

LNT avec CDP