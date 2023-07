La Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, présidée par la Princesse Lalla Hasnaa, lance la quatrième édition de son opération #b7arblaplastic durant toute la saison estivale 2023 allant jusqu’au 15 septembre prochain.

Selon un communiqué de la Fondation, cette opération de sensibilisation à la pollution des océans s’insère dans la 24è saison de Plages Propres, le programme phare de la Fondation qui concerne cette année 109 plages, dont 27 sont labellisées Pavillon Bleu.

Ces plages seront accompagnées par la Fondation, la Direction générale des Collectivités territoriales, et, pour 67 d’entre elles par 26 partenaires économiques qui apportent un supplément de moyens matériels et humains, précise le communiqué.

Rappelons que la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement a rejoint la Décennie des Nations unies pour les Sciences océaniques au service du développement durable, dont le premier de ses dix défis est de comprendre et lutter contre la pollution marine. L’opération B7arblaplastic a été inscrite comme activité de cette Décennie et a reçu le prix de la meilleure bonne pratique des plages Pavillon Bleu dans le monde.

Son action phare reste l’opération #b7arblaplastic qui a revu à la hausse pour 2023 les défis de l’année précédente: réduire de 10 tonnes au moins les déchets plastiques pour chaque plage, mener au moins 40.000 actions de sensibilisation à l’environnement, sensibiliser environ deux millions de jeunes et recycler l’ensemble des déchets plastiques collectés.

Pour construire cette opération, la Fondation a organisé le 18 mai 2023 un atelier où l’ensemble de ses partenaires économiques et les communes littorales ont participé à la co-construction de sa feuille de route, sa coordination et la mobilisation de tous les acteurs qui contribueront à son succès.

Des activités de sensibilisation seront organisées pour les élèves des programmes Éco-Écoles, les jeunes reporters pour l’environnement et leurs encadrants, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, a fait savoir la Fondation.

Ces activités seront coordonnées avec une vingtaine d’associations de plongée professionnelles qui mèneront des opérations de nettoyage des fonds marins au niveau de 24 plages, servant de base à des ateliers de sensibilisation et de recyclage des expositions de filets suspendus recyclés, d’après la même source.

Depuis le début de l’année, la Fondation multiplie les actions de sensibilisation, notamment pour les jeunes. Elle a sensibilisé à travers son bras académique, le Centre International Hassan II de formation en environnement, les enfants des programmes Éco-Écoles et Jeunes Reporters de l’Environnement lors de la journée mondiale de l’environnement (5 juin), la journée mondiale des océans (8 juin) et le Salon international de l’édition et du livre. Elle a également sensibilisé une cible plus large, en organisant début juin trois conférences internationales (Solutions pour la pollution plastique, Mediterranean Plastic Tides et Feuille de route africaine de la Décennie des océans).

Les plages et leurs partenaires économiques se mobiliseront avec #b7arblaplastic pour éliminer des plages la pollution plastique, un problème mondial devenu pressant. La pollution plastique est devenue si importante que 157 pays travaillent actuellement à promulguer d’ici 2024 un traité international qui sera un fait exceptionnel et juridiquement contraignant.

LNT avec MAP

