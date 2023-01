« Mazagan Academy » lance un nouveau programme de formation et d’accompagnement dédié au développement des Femmes du Resort : Mazagan Leadership au Féminin.

Il est à rappeler que les femmes occupant les postes de responsabilité représentent 50% du total à Mazagan Beach & Golf Resort. Cette initiative vient renforcer la stratégie du Resort de contribuer activement à développer l’employabilité des femmes cadres et ce via le développement des compétences managériales et de leadership, de l’assertivité, de la confiance et le dépassement de soi…

Cette première édition est destinée à 12 femmes, responsables dans différents départements, ayant la volonté d’accomplir leurs parcours et concrétiser leurs ambitions de carrière en alignement avec leurs valeurs et aspirations. Ce projet s’étale sur une durée de 12 mois offrant à ces femmes la possibilité d’acquérir de nouvelles connaissances managériales leur permettant d’accéder plus aisément aux réseaux professionnels.

Ces femmes sont amenées à travailler sur des projets professionnels liés à d’autres fonctions managériales que les leurs afin d’élargir leurs champs d’action, d’explorer de nouvelles voies, d’apprendre et enrichir leurs compétences et empowerment. Du mentoring, coaching personnalisé, ateliers, conférences, groupes de discussion… sont au programme tout au long du cursus.

Pour réussir cette initiative, Mazagan Beach & Golf Resort s’appuie sur l’expertise de plusieurs intervenants inspirants et influents ayant réussi et marqué leurs parcours dans différents domaines tels que le management, le coaching, le sport, le bien-être, l’associatif,…

LNT avec CdP

Partagez cet article :