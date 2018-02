PARTAGER Lancement de Cap Senior, Le 1er salon dédié à la prépapartion à la retraite

Qui ne s’est jamais posé la question de savoir comment sera sa vie après la retraite sur les plans revenus, protection des siens, santé, confort, activités… Des questions parfois négligées, complexes, ou reportées, et aux réponses souvent méconnues ou incomprises et où seuls les plus avisés se retrouvent.

Anticiper les besoins, se prémunir contre les aléas de la santé, savoir quand et comment bien préparer son après-vie active, comment rester actif après la retraite, quelles solutions susceptibles de réduire le gap des revenus vie active vs vie de retraité…, autant de questions conscientes ou latentes souvent éludées au cours de la vie active, mais qui s’imposent voire prennent de court à l’approche de la transition.

Pour répondre à l’ensemble de ces interrogations et éveiller les consciences, un salon inédit, Cap Senior, entièrement dédié à la préparation à la retraite sera organisé du 28 au 30 juin 2018 à Casablanca. Pendant 3 jours, professionnels, exposants, institutionnels, experts et témoins, ouvriront le débat, pour informer, sensibiliser, conseiller et expliquer à un large public, les leviers et solutions potentiels de planification de sa vie de retraité.

Le Salon Cap Senior, est en ce sens une véritable innovation dont l’ambition est de sensibiliser et accompagner la population active à prendre sereinement ce CAP crucial de la vie, pour lequel trop peu de gens sont véritablement préparés.

LNT avec Cdp