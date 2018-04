PARTAGER Lancement de la 1ère édition de Moto Ride à Saïdia

La première édition de Moto Ride à Saïdia se tiendra du 11 au 13 mai 2018 . Cette première édition a pour vocation de promouvoir la région de l’Oriental à travers un road show national qui s’achèvera en grande pompe à Saïdia. En effet, les riders se retrouveront durant 3 jours pour un rassemblement unique en son genre, pour découvrir les richesses de la ville et de son arrière-pays.

Une logistique bien rodée

Avec plus de 300 motards venus des quatre coins du royaume, mais également de France et d’Espagne, les organisateurs du Moto Ride Saïdia ont vu grand en matière de logistique.

6 stations de ralliement et de confort sont prévues dans les grandes escales (Casablanca, El Arjat, Meknès, Taza, Oujda et Al Hoceima). Ces points de ralliement permettront l’enregistrement et pointage des participants, l’assistance et l’accompagnement des motards débutants et la remise des packs de bienvenue.

Un programme riche

La soirée du vendredi sera réservée aux rencontres et échanges entre participants. Elle sera également consacrée au débriefing de la journée et l’annonce du programme du week-end.

Dès samedi 12 mai, les participants auront la possibilité de découvrir l’arrière-pays en moto. S’en suivra un concours de performances en stunt et run et un stage de pilotage pour les friands de sensations fortes. Ensuite, place à la détente et à la découverte des richesses de Saïdia et ses nombreuses activités: golf, sports nautiques …

Une soirée de Gala, en l’honneur des participants, se tiendra le soir-même et sera couronnée par la remise de plusieurs prix dans différentes catégories

Le dernier jour de ce rassemblement sera l’occasion pour les participants de découvrir les expositions de motos et d’accessoires motos des partenaires de l’événement.

LNT avec Cp