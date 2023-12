Univers Motors, importateur et distributeur exclusif de Honda au Maroc, vient de dévoiler la sixième génération du SUV best-seller de la marque, le CR-V e:HEV Full Hybrid 2024, qui a fait peau neuve pour donner une nouvelle vie à ce SUV polyvalent. Ce véhicule est proposé avec une motorisation hybride intégrale (e:HEV), équipée d’un moteur à injection directe et cycle Atkinson de 2.0 litres, secondé de deux moteurs électriques, le tout offrant une puissance de 204 chevaux et un couple moteur maximal de 335 Nm à 2000 tr/min. Cette motorisation renforce l’efficacité, tout en permettant une économie de carburant, avec une consommation de 5.1L/100 Km.

La recharge est assurée par le moteur qui entraîne un moteur générateur complété par un système de freinage régénératif, ce qui permet de recharger la grande batterie et d’étendre l’autonomie électrique. Lorsque la batterie est entièrement rechargée et que le réservoir de carburant est plein, vous pouvez parcourir jusqu’à 1 160 km environ sans devoir s’arrêter. La puissance délivrée est raffinée, procurant un réel plaisir de conduite et d’engagement tout en réduisant les émissions de CO 2 jusqu’à 121 g/km.

Le moteur 2 litres à injection directe et cycle Atkinson fait varier le taux de compression en fonction des modes hybrides et de la puissance requise, consommant peu de carburant en mode hybride et fournissant une puissance élevée en mode moteur. Le système de conduite multimode intelligent de Honda, qui équipe le CR-V e:HEV, est couplé au moteur.

La technologie Honda e:HEV permet de profiter des avantages de la motorisation électrique, comme la puissance instantanée à l’arrêt. En tant qu’hybride auto-rechargeable, le CR-V produit sa propre électricité sans être branché sur le secteur.

Le CR-V e:HEV est doté de modes de conduite sélectionnables par le conducteur. En utilisant le commutateur à bascule situé sur la console centrale, le conducteur peut choisir entre trois modes de conduite différents pour affiner l’expérience de conduite en fonction des conditions : NORMAL Mode (tous les paramètres sont réglés pour assurer un équilibre entre les performances et l’efficacité énergétique) ; SPORT Mode (le mode Sport est plus axé sur l’amélioration des performances grâce à une réponse plus rapide de l’accélérateur. Il offre une plus grande accélération, avec des jauges sportives et le contrôle actif du son – une fonction qui porte la note d’échappement aux oreilles du conducteur) ; et ECON Mode (le mode Econ donne la priorité à l’économie de carburant en affinant la commande de l’accélérateur et les rapports d’entraînement de la CVT pour le modèle à essence). Au Maroc, la voiture est proposée à partir de 504 000 Dhs.

H.Z

