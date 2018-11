PARTAGER Premier rapport à Tunis sur la mise en œuvre des ODD au Maghreb

Le Bureau de la CEA en Afrique du Nord a procédé, vendredi à Tunis, au lancement du premier Rapport sur la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) au Maghreb.

Lancé trois ans après l’adoption des ODD, qui résument les ambitions d’un développement durable au niveau mondial à l’horizon 2030, ce rapport constitue une première occasion de faire le point sur les progrès effectués par le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et la Tunisie.

Il évalue ainsi les approches nationales de mise en œuvre des ODD dans les quatre pays, notamment en matière d’appropriation et d’intégration des ODD, de gouvernance (coordination stratégique et engagement des parties prenantes), de financement et de suivi et évaluation.

Le document vise également à promouvoir l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les pays du Maghreb en la matière, ces derniers étant confrontés à des défis similaires.

Ce premier rapport se focalise sur des questions stratégiques pour les pays du Maghreb et porte ainsi sur les ODD relatifs à la sécurité alimentaire, la transition énergétique, l’emploi des jeunes, la transition industrielle, le changement climatique et la désertification.

« L’envergure des ODD et la complexité des défis à relever, pour réaliser ces ambitions, nous obligent à reconsidérer notre manière d’appréhender les enjeux pour concevoir des politiques plus intégrées et plus cohérentes », a déclaré Lilia Hachem Naas, Directrice du Bureau de la CEA en Afrique du Nord.

Elle a précisé que « ceci nous appelle à adopter également de nouveaux modes de gouvernance qui favorisent l’appropriation, les partenariats et la co-responsabilité des acteurs à tous les niveaux, pour mettre en œuvre des projets transformateurs favorables à nos sociétés ».

Premier document en son genre, ce rapport a permis de relever la nécessité, pour les pays du Maghreb, d’accélérer l’appropriation et l’intégration des ODD dans les cadres de planification, de finaliser la mise en place des mécanismes visant à améliorer la coordination des efforts nationaux pour la réalisation des ODD et l’engagement de tous les acteurs et de renforcer la coordination des systèmes statistiques nationaux et régionaux pour améliorer la disponibilité et la cohérence des données.

A l’heure actuelle, les pays ont développé des approches différentes, souligne la CEI qui relève que la Mauritanie a intégré les ODD dans sa Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP) 2016-2030, tandis que la Tunisie vient de mener une évaluation rapide intégrée de son Plan Quinquennal de Développement 2016-2020 qui montre un alignement global du plan pour 50% des cibles ODD et un alignement partiel pour 32%.

Pour leur part, l’Algérie et le Maroc ont intégré une grande partie des ODD dans leurs stratégies nationales pour l’environnement et le développement durable et leur cadre de mise en œuvre, note-t-elle.

Par ailleurs, le rapport recommande des efforts supplémentaires en matière d’alignement des priorités nationales avec les ODD, notamment la sensibilisation et l’appropriation générale des ODD, la mise en place d’un dispositif institutionnel de coordination et de suivi pour une meilleure cohérence des politiques et programmes, l’intégration des ODD dans la planification stratégique du développement local de concertation et de partenariats entre les acteurs impliqués (gouvernements, organisations internationales, secteur privé, collectivités territoriales, milieu académique et scientifique, société civile…) et d’intégration des ODD dans les processus budgétaires nationaux.

Elaboré à la demande de l’Union du Maghreb Arabe et dans le cadre du mandat assigné aux Commissions économiques régionales des Nations unies en matière de mise en œuvre et de suivi de l’Agenda 2030, le rapport a été présenté en marge des travaux de la 33ème réunion du Comité Intergouvernemental d’Experts du Bureau de la CEA en Afrique du Nord, organisé en partenariat avec le ministère du Développement de l’Investissement et de la Coopération Internationale (MDICI) et l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat(UTICA), du 30 octobre au 2 novembre.

A la demande des pays membres, le Bureau projette d’élaborer un profil régional sur les ODD couvrant l ’Afrique du nord en vue de donner un aperçu des progrès effectués et des défis rencontrés par les pays.

LNT avec MAP