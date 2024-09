Le coup d’envoi de la semaine de promotion économique de la Gambie au Maroc a été donné, lundi à Rabat, en vue de promouvoir le potentiel économique de la Gambie au Royaume dans divers secteurs d’activité et de favoriser le développement des partenariats d’affaires gagnant-gagnant entre opérateurs marocains et gambiens.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des actions que le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger met en œuvre pour accompagner la diplomatie économique du Maroc à l’échelle internationale, à travers l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) et ses partenaires tels que la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM), Casablanca Finance City (CFC) et l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE).

Au menu de la semaine de promotion économique de la Gambie au Maroc figurent des événements et des rencontres à Rabat, Casablanca et Dakhla avec des établissements publics et des opérateurs économiques privés, la CGEM et des fédérations sectorielles, Casablanca Finance City et son écosystème d’entreprises, et le Centre Régional d’Investissement (CRI) de Dakhla.

Le lancement de cette semaine économique de promotion a été ponctuée par une réunion entre l’Ambassadeur, Directeur Général de l’AMCI, Mohamed Methqal et une importante délégation économique de la Gambie, en visite au Maroc du 09 au 13 septembre courant.

Cette rencontre, qui s’est tenue au siège de l’AMCI, vise à renforcer les relations bilatérales économiques entre les deux pays.

Présidée par M. Abdoulie T.B Jarra, Secrétaire Général au Cabinet du Président de la République de Gambie, la délégation économique gambienne est composée du Directeur Général de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations de Gambie (GIEPA), M. Ousainou Sheikh Senghore, de la Directrice Générale de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Gambie (GCCI), Mme Sarata Conateh et de plusieurs hauts responsables du secteur public et privé de la Gambie.

LNT

