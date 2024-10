Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec Huawei Maroc, a organisé, mercredi à Rabat, la première édition du « Gaming Startups Meeting Day », dans le cadre du projet de développement de l’industrie du Gaming au Maroc.

Cet événement, dédié aux startups marocaines actives dans le secteur du gaming, a mis en lumière la stratégie gouvernementale visant à dynamiser une industrie en pleine expansion.

À cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a indiqué que cet évènement reflète l’ambition du Maroc de « devenir un acteur clé dans l’industrie du développement technologique, annoncée il y a plusieurs mois ».

La stratégie marocaine vise à encourager les grandes entreprises internationales à s’implanter sur le marché national, a-t-il indiqué, affirmant que « les grandes entreprises qui choisissent de venir au Maroc recherchent avant tout des talents de qualité, capables de répondre aux exigences d’un marché de plus en plus globalisé ».

Aussi, M. Bensaid a mis l’accent sur l’importance de créer un écosystème marocain solide, permettant aux partenaires locaux et internationaux, ainsi qu’aux jeunes talents marocains, de s’épanouir et de devenir, à terme, des champions sur la scène internationale.

Il a évoqué, à cet égard, les progrès déjà réalisés par de nombreux jeunes marocains, notamment lors de précédentes manifestations, exprimant sa conviction que le potentiel du pays dans ce domaine est immense.

Tout en mettant l’accent sur l’importance des compétences humaines et culturelles, M. Bensaid a qualifié l’industrie du gaming comme « un secteur porteur pour les jeunes marocains », offrant des opportunités dans des métiers encore peu explorés.

Des thématiques essentielles, telles que la stratégie de développement du gaming au Maroc, la structuration de l’incubation du secteur, et l’importance du cloud public pour son essor, ont été présentées par des experts lors de cette rencontre.

L’événement a également offert une plateforme d’échanges et de collaboration, permettant aux jeunes entrepreneurs et aux startups d’établir des liens avec les acteurs clés de cette chaîne de valeur, tout en encourageant la création d’entreprises dans ce secteur en pleine expansion.

Ce carrefour stratégique a été une opportunité de mettre en avant l’engagement du Maroc à devenir un acteur incontournable de l’industrie du gaming, tout en renforçant les partenariats nationaux et internationaux en faveur d’un écosystème technologique prometteur.

En marge de cet évènement, un protocole d’accord a été signé entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et Huawei Maroc, à l’occasion de la 1ère édition du « Gaming Startups Meeting Day » officialisant un engagement commun en faveur du soutien des startups marocaines et de la formation des jeunes entrepreneurs aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Paraphé par M. Bensaid et le vice-président exécutif de Huawei Northern Africa, Jeremy Lin, cet accord porte un intérêt particulier à la formation dans des domaines clés tels que l’intelligence artificielle, le Cloud et le Big Data, tout en renforçant l’innovation et les compétences numériques des diverses parties prenantes pour qu’elles puissent profiter des opportunités qu’offre le digital et atteindre, ainsi, leur plein potentiel.

A ce sujet, le Chief Brand Officer de Huawei Maroc Nabil Ouchagour, a souligné l’engagement de son entreprise à soutenir la stratégie nationale du gaming, à travers un partenariat stratégique avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Le protocole d’accord illustre l’engagement fort de Huawei dans l’accompagnement de la stratégie du gaming au Maroc, a-t-il déclaré à la presse, ajoutant que le groupe se positionne principalement sur le soutien à l’infrastructure et à l’influence des startups marocaines évoluant dans ce secteur.

Cet engagement s’articule autour de trois axes majeurs, à savoir l’accès gratuit au cloud pour permettre aux jeunes entrepreneurs de développer leurs startups, une formation spécialisée sur le cloud ou encore, des échanges avec d’autres écosystèmes internationaux du gaming, afin de connecter les talents marocains avec des opportunités mondiales, a-t-il expliqué.

Forte de l’engagement de ses partenaires, cette journée a pour ambition de présenter les enjeux et opportunités du secteur du gaming au Maroc, une industrie stratégique qui ouvre de nouvelles perspectives en matière de création d’emplois, d’innovation, et de formation dans des domaines technologiques clés. En effet, le gaming, au carrefour des disciplines, se trouve à l’avant-garde des révolutions numériques mondiales.

LNT avec Map

Partagez cet article :