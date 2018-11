PARTAGER Lancement à Rabat de la campagne nationale de dépistage du Sida

La campagne nationale de dépistage du virus de l’immunodéficience humaine (VIH-Sida) a été lancée vendredi à Rabat, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le Sida 2018.

La campagne de dépistage, dont le lancement coïncide avec le choix du Maroc par l’ONUSIDA pour célébrer la Journée régionale pour la région MENA, offre l’occasion de mettre en exergue l’expérience et les bonnes pratiques de la riposte au VIH et de lancer de nouvelles initiatives, notamment la stratégie des droits humains et VIH 2018-2021 et l’approche « villes sans sida », indique-t-on auprès du ministère de la Santé.

Cette campagne vise en priorité les femmes enceintes en vue de prévenir les cas de transmission du VIH de la mère à l’enfant, les jeunes et les populations les plus exposées ou vulnérables à la maladie.

Le nombre de personnes vivant avec le VIH sous traitement antirétroviral a atteint plus de 12.100 à fin juin 2018, contre 5.301 en 2012, avec une couverture estimée actuellement à 58 % des personnes vivant avec le VIH, contre 29% pour la région MENA.

Dans une déclaration à la presse en marge du lancement de la campagne, le ministre de la Santé Anass Doukkali a affirmé que des centres de dépistage relevant du ministère de la Santé et des structures et unités mobiles de dépistage relevant des ONG thématiques sont mis à la disposition de toute personne désirant faire le test du VIH gratuitement.

Il a également souligné que l’accès au dépistage du VIH a continué sa progression avec la réalisation de presque 750.000 tests en 2017, et que 70% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique.

Le dépistage du VIH est d’une importance capitale pour élargir le nombre de personnes sous traitement. La connaissance du statut VIH étant toujours un défi, l’ONUSIDA estime que 9,4 millions de personnes vivant avec le VIH ne connaissent pas leur statut dont 100.000 dans la région MENA.

Le lancement de cette campagne a été marqué par la présence des partenaires nationaux et internationaux de la riposte nationale au VIH, des représentants de la Ligue arabe, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), du secrétariat du Fonds mondial Genève ainsi que l’actrice égyptienne Yousra, ambassadrice de bonne volonté de l’ONUSIDA pour la région MENA.

LNT avec Map