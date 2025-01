Un groupe, baptisé »Labour Friends of Morocco » (LFM), a été mis en place, mercredi à Londres, dans le but de contribuer aux efforts visant le renforcement des relations entre le Maroc et le parti travailliste, qui conduit le gouvernement britannique.

Le mécanisme, lancé et présidé par le député Joe Powell, s’assigne comme objectif de faciliter des partenariats durables, fondés sur des valeurs partagées et une collaboration significative. Le LFM plaidera aussi pour le renforcement des liens diplomatiques, économiques, culturels et éducatifs entre le Maroc et le Royaume-Uni.

À travers la promotion d’une coopération plus étroite dans des domaines comme l’énergie renouvelable, la technologie, l’agriculture et le tourisme, le groupe se veut une plateforme pour enclencher de nouvelles opportunités au service des relations de coopération entre le Maroc et le Royaume-Uni.

Avec des échanges commerciaux atteignant 3,8 milliards de livres sterling en 2024, il existe un réel potentiel pour développer les échanges économiques, en particulier dans les secteurs à forte croissance, affirment les initiateurs du groupe. Par ailleurs, le LFM ambitionne de promouvoir le leadership sur des questions telles que le changement climatique, les technologies vertes et la durabilité, reflétant ainsi les engagements communs du Maroc et du Royaume-Uni à relever les défis les plus pressants de la planète.

Lors de la cérémonie de lancement du groupe, les membres ont signé un engagement visant à aligner davantage les intérêts des deux Royaumes, reconnaissant la position du Maroc en tant qu’allié clé du Royaume-Uni, ainsi que son rôle essentiel en tant que pont entre l’Europe et l’Afrique.

« Je suis honoré de présider le groupe Labour Friends of Morocco », a déclaré M. Powell, notant que sa circonscription, de Kensington et Bayswater, abrite l’une des plus grandes communautés marocaines du Royaume-Uni, qu’il est « immensément fier » de représenter. Le député s’est dit »déterminé » à travailler avec ses collègues au parlement britannique pour renforcer les liens entre le Royaume-Uni et le Maroc et fournir une plate-forme pour discuter des questions pertinentes pour la communauté marocaine en Grande-Bretagne.

De son côté, l’ambassadeur du Maroc en Grande-Bretagne, Hakim Hajoui, a salué le lancement du groupe, rappelant que le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni partagent un partenariat historique qui ne cesse de se renforcer. Il existe un potentiel important pour porter cette relation à des niveaux encore plus élevés, a-t-il estimé, soulignant que le groupe est de nature à jouer un rôle essentiel pour le développement de nouvelles opportunités économiques, tout en favorisant les liens culturels et éducatifs entre les deux Royaumes.

« La communauté marocaine au Royaume-Uni sert de pont vital entre nos deux nations, œuvrant au renforcement de nos liens et à la promotion d’une compréhension mutuelle plus profonde », a soutenu M. Hajoui, précisant que leurs contributions sont « inestimables » pour faire avancer cette vision commune de prospérité et de collaboration.

LNT avec Map

