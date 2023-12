Un accord a été signé mardi à Casablanca entre Organon, un leader américain dans le secteur de la santé féminine, et Maphar, un opérateur pharmaceutique marocain, visant à améliorer l’accès aux soins de santé pour les femmes au Maroc.

Marissa Scott-Torres, la Consule générale des États-Unis à Casablanca, a exprimé sa fierté quant à l’excellente relation entre les États-Unis et le Maroc, qualifiant ce dernier de « plus ancien ami de Washington ». Elle a souligné que ce partenariat symbolise non seulement un investissement au Maroc, mais aussi l’engagement d’Organon à collaborer plus étroitement avec toutes les parties prenantes pour promouvoir le secteur de la santé dans son ensemble.

Selon Mme Scott-Torres, des avancées significatives ont été réalisées au Maroc dans le domaine de la santé féminine, notamment grâce à des initiatives axées sur les soins de santé reproductive, les services de maternité et la planification familiale. Elle a noté l’importance des programmes d’éducation, d’autonomisation et d’implication communautaire des femmes pour améliorer globalement leur santé.

Elle a également assuré que les États-Unis et les laboratoires pharmaceutiques américains sont déterminés à collaborer étroitement avec le Maroc et son secteur privé pour atteindre les objectifs escomptés.

Pierre Labbé, directeur général de Maphar, a considéré ce partenariat comme un jalon crucial dans l’engagement à améliorer la santé des femmes au Maroc. Il a décrit l’accord comme une alliance entre Organon, un expert en santé féminine, et Maphar, un pionnier de l’industrie pharmaceutique marocaine, visant à enrichir la diversité et la qualité des solutions de santé pour les femmes marocaines.

M. Labbé a expliqué que ce partenariat offre une plateforme pour les échanges et le dialogue sur la santé féminine, avec l’ambition de fournir des solutions thérapeutiques pour des besoins non encore satisfaits, au-delà des questions de bien-être liées à la fertilité et à la contraception.

Ramy Koussa, vice-président associé d’Organon pour le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et la Turquie (MENAT), a affirmé que cet accord marque une nouvelle étape dans la promotion de la santé féminine au Maroc, fondée sur des partenariats stratégiques. Il a souligné l’engagement d’Organon à collaborer avec ses partenaires pour élargir l’accès aux solutions de santé et aux services.

Aziz Mrabti, directeur du médicament et de la pharmacie au ministère de la Santé et de la protection sociale, a exprimé l’engagement de son département à soutenir ce partenariat et les acteurs du secteur pour améliorer la santé de la population marocaine. Il a reconnu l’excellence des relations entre le Maroc et les États-Unis, en particulier dans les domaines du développement social et de la santé.

M. Mrabti a également mis en avant les efforts du ministère pour garantir la disponibilité, l’accessibilité, la qualité et la sécurité des médicaments et produits de santé, contribuant ainsi au renforcement de la souveraineté médicamenteuse du Royaume. Il a conclu en soulignant l’engagement du ministère à développer une nouvelle vision pour une meilleure gouvernance dans le secteur de la santé et des produits pharmaceutiques, afin de répondre aux attentes des citoyens et de garantir leur droit d’accès aux soins.

