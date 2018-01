PARTAGER L’ANAPEC va lancer quatre unités mobiles pour l’amélioration de l’employabilité

Sous la présidence du Ministre du Travail et de l’Insertion Professionnelle, l’ANAPEC organise en partenariat avec la Coopération Internationale Allemande (GIZ) la cérémonie du lancement des Unités Mobiles pour l’Amélioration de l’Employabilité à la salle du siège de la Commune Machraâ Belksiri de la Province de Sidi Kacem le 24 janvier 2018 à 15h.

Cette cérémonie marquera la mise en marche effective de quatre unités mobiles ,qui seront déployées dans un premier lieu dans les communes rurales et périurbaines des régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rabat-Salé-Kénitra, Fès-Meknès et l’Oriental.

Les Unités Mobiles pour l’Amélioration de l’Employabilité sont de véritables agences ANAPEC mobiles, portant le nom de « Anajit », dotées d’une offre de services adaptée et spécialement conçue pour les populations rurales. Elles proposent des prestations d’accueil, d’information, de formation courte-durée et d’accompagnement au profit des chercheurs d’emploi et des porteurs de projets d’auto-emploi. Le dispositif s’appuie aussi sur les services complémentaires de plusieurs partenaires, publics, privés et de la société civile au niveau du territoire.

Avec des équipements de pointe, ces unités mobiles disposent de toutes les installations nécessaires pour assurer leur mission : salles d’ateliers extensibles, bureaux, ordinateurs connectés avec internet satellitaires, équipements audio-visuels internes et externes, accès aux personnes à mobilité réduite, etc. Elles sont gérées par des conseillers en emploi spécialement formés pour mettre en œuvre cette offre de services.

Le projet a été financé par le Ministère Fédéral Allemand pour la Coopération Economique et le Développement (BMZ) qui a mandaté la Coopération Internationale Allemande (GIZ) pour sa réalisation, et sa mise en œuvre a été attribuée au cabinet Allemand GFA Consulting Group.

LNT avec MAP