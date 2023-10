L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a décidé, vendredi, de revoir à la hausse les seuils de variation maximale applicables aux titres de capital inscrits à la cote à la Bourse de Casablanca.

Cette décision tient compte de la conjoncture actuelle et de l’évolution des indicateurs boursiers, explique l’AMMC dans un communiqué.

Aussi, à compter du 09 octobre 2023, la variation maximale, à la hausse et à la baisse, du cours d’un titre de capital pendant une même séance ne peut excéder 10% du cours de référence pour les titres de capital dont la cotation est en mode continu et 6% du cours de référence pour les titres de capital dont la cotation est en mode fixing, précise la même source.

L’AMMC continuera à suivre avec vigilance l’évolution de la Bourse et ne manquera pas d’utiliser les outils dont elle dispose afin de préserver le bon fonctionnement du marché des capitaux.

Autorité de régulation du marché marocain des capitaux, l’AMMC a pour missions de veiller à la protection de l’épargne investie en instruments financiers et au bon fonctionnement et à la transparence du marché des capitaux au Maroc.

Membre de l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) depuis 1996, l’AMMC a signé, en 2007, la convention multilatérale d’échange et de coopération (Multilateral Memorandum of Understanding/MMOU) de l’OICV faisant du Maroc le 44ème pays signataire et le 3ème pays Africain. L’Autorité préside également depuis février 2020, le Comité Régional Afrique Moyen-Orient (AMERC).

LNT avec CdP

