L'AMMC remet les premiers certificats d'habilitation professionnelle

L’AMMC a organisé dans ses locaux, ce jeudi 07 novembre, une cérémonie consacrée à la remise des certificats d’habilitation professionnelle aux 30 premiers Négociateurs d’Instruments Financiers ayant passé avec succès l’examen d’habilitation des sessions de juin et septembre 2019, annonce un communiqué du régulateur.

Les certificats ont été remis par Mme Nezha HAYAT, Présidente de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux et ce, en présence des membres du Comité Consultatif d’Habilitation, des Présidents des Associations Professionnelles (l’ASFIM et l’APSB) ainsi que des Directeurs Généraux des sociétés de bourse et des sociétés de gestion des OPCVM.

Le marché accueille ainsi la première promotion de professionnels habilités occupant la fonction de Négociateur d’Instruments Financiers au sein des sociétés de bourse et des sociétés de gestion.

Pour rappel, le dispositif d’habilitation a été présenté par l’AMMC aux professionnels du marché en avril dernier. Ce dispositif est institué par la loi n°43-12 relative à l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, notamment en ses articles 31 et 32, et prévoit la remise d’une carte professionnelle aux personnes physiques assujetties à l’habilitation justifiant d’une formation probante et ayant réussi l’examen prévu à cet effet. L’objectif de l’habilitation professionnelle est de s’assurer que la personne occupant l’une des fonctions assujetties dispose des connaissances requises pour le poste, la qualifiant à l’exercer dans le respect de la réglementation et de la déontologie.

En référence aux meilleures pratiques internationales, le dispositif d’habilitation est basé sur 3 composantes essentielles, à savoir :

 Une grille des connaissances ou syllabus fixant avec précision les thèmes couverts par l’examen, au nombre de 14 dans l’actuelle édition ;

 L’examen des connaissances, administré et organisé par l’AMMC ;

Le comité consultatif d’habilitation, composé de membres de l’AMMC et des Présidents d’Associations Professionnelles, et dont la mission est de proposer et d’émettre avis ou recommandations au Président de l’AMMC sur toute question se rapportant à l’habilitation.

Il convient de souligner qu’un plan renforcé de formation, piloté par les Associations Professionnelles (GPBM, ASFIM et APSB), a accompagné le lancement du dispositif d’habilitation, avec le soutien de l’AMMC. Démarré en septembre, il se poursuivra jusqu’à couvrir l’ensemble des candidats recensés. Les prochaines échéances couvriront les fonctions de Contrôle Interne, Post-marché et Conseiller en Instruments Financiers.

LNT avec CdP