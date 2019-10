PARTAGER L’AMMC participe à la « World Investor Week » pour la 3è année consécutive

Initiée en 2017 par l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV), la « World Investor Week » (WIW) est désormais un rendez-vous annuel mobilisant les Autorités de régulation financière à travers la planète dans l’objectif de promouvoir les actions favorisant l’éducation financière et de la protection des épargnants.

Pour l’édition 2019, ce sont 95 juridictions et organisations qui se mobilisent en faveur des investisseurs en menant différentes actions pédagogiques (ateliers de travail, jeux et activités ludiques, conférences et séminaires, …). Ces évènements se dérouleront tout au long du 4ème trimestre 2019.

Une participation de l’AMMC en phase avec sa mission d’éducation financière

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, en phase avec ses missions de protection, d’information et d’éducation financière des épargnants, participe à ce rendez-vous annuel de grande envergure avec un programme ambitieux et diversifié avec le triple objectif de :

promouvoir et renforcer l’éducation financière des épargnants actuels ou futurs sur sa composante marché des capitaux ;

permettre aux investisseurs d’avoir une bonne compréhension du marché des capitaux et des avantages et risques associés à l’investissement en instruments financiers ;

partager avec les PME et Startup les possibilités de financement à travers le marché des capitaux.

Cette année, l’AMMC mobilise l’ensemble de l’écosystème du marché des capitaux pour contribuer activement à l’édition 2019.

Réunis au siège de l’AMMC le vendredi 11 octobre 2019, les acteurs du marché, Bourse de Casablanca, Maroclear, CCG, Associations professionnelles et autres intervenants du marché, ont échangé sur la réalisation des programmes annuels d’éducation financière relative au marché des capitaux et acté le lancement du programme 2019.

LNT avec CdP