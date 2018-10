PARTAGER L’AMMC participe à la deuxième édition de la « World Investor Week »

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) prendra part à l’édition 2018 de la semaine mondiale de l’investisseur (World investor week WIW) qui impliquera plus de 80 régulateurs, indique l’AMMC dans un communiqué. Organisée sous l’égide de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), la semaine mondiale de l’investisseur est un rendez-vous annuel qui mobilise les autorités de régulation financière dans le monde dans le but de participer à des actions d’éducation financière à destination du grand public. L’objectif fédérateur est de contribuer à une meilleure compréhension par le public des concepts liés aux marchés financiers et de soutenir toute action de nature à améliorer la culture financière des investisseurs et leur protection.

L’AMMC compte contribuer à ce rendez-vous à travers un programme d’événements destinés aux différents publics concernés par les marchés des capitaux.

« Nous sommes heureux de participer, pour la deuxième année consécutive, à une opération d’une telle envergure qui se déploie à l’échelle mondiale », a indiqué la présidente de l’AMMC, Nezha Hayat, citée dans le communiqué, relevant que « non seulement les marchés des capitaux ont un rôle essentiel à jouer en matière de financement des économies et il est donc primordial d’y initier le plus grand nombre mais l’éducation financière est au cœur des missions assignées à l’AMMC et nous en avons fait un axe majeur de notre plan stratégique 2017-2020″.

Elle a, en outre, fait observer qu' »au-delà de notre action dans le cadre de la World Investment Week, l’AMMC met en œuvre, tout au long de l’année de nombreuses actions visant l’éducation financière des épargnants actuels ou futurs afin de permettre aux investisseurs d’avoir une bonne compréhension du marché des capitaux et des avantages et risques associés à l’investissement en instruments financiers ».

Ainsi, l’AMMC promet un programme riche et varié, couvrant différentes typologie de publics, notamment une journée de formation, le 11 octobre, au profit des attachés de justice de l’Institut supérieur de la Magistrature et qui portera sur les standards de l’OICV relatifs à la régulation du secteur des valeurs mobilières, et leur déclinaison au niveau du dispositif de supervision et de contrôle du marché des capitaux au Maroc, une conférence, le 17 octobre, sous le thème « Les instruments financiers et la protection des investisseurs », organisée en partenariat avec l’École nationale supérieure d’informatique et d’analyse des systèmes (ENSIAS) ainsi qu’une conférence, le 24 octobre, sur les opportunités de financement des startups par les marchés financiers, organisée en collaboration avec la CGEM.

En parallèle, l’AMMC publiera un guide didactique sur l’investissement en OPCVM, et lancera une compétition nationale pour le développement d’une application mobile ou web à caractère pédagogique et ludique visant la dissémination d’un contenu d’éducation financière.

L’édition 2017, à laquelle l’AMMC a pris part, avait mobilisé 70 juridictions et a permis de toucher plus de 100 millions de particuliers.

LNT avec MAP