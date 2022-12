L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a organisé, en partenariat avec l’Ordre des Experts Comptables, un atelier au

profit des Commissaires aux comptes des sociétés faisant Appel Public à l’Epargne (APE).

Tenu au siège de l’AMMC à Rabat, cet atelier a réuni plus d’une trentaine de participants représentant plus d’une vingtaine de cabinets pour échanger autour du dispositif régissant l’appel public à l’épargne sur le marché des capitaux marocain.

Les discussions ont ainsi porté sur les différents aspects de la réforme opérée sur le régime de l’appel public à l’épargne, notamment l’amélioration de la flexibilité du processus de levée de fonds sur le marché ainsi que le renforcement des règles de transparence et de bonne gouvernance. Une attention particulière a également été portée aux interventions, missions et responsabilités des Commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l’épargne, et à leurs interactions avec l’AMMC.

A l’issue de cet atelier, plusieurs pistes de collaboration future ont été identifiées, notamment en ce qui concerne le développement du cadre normatif de la finance durable et l’amélioration du dispositif régissant l’exercice du commissariat aux comptes dans les sociétés faisant appel public à l’épargne. Les sujets d’intérêt commun ainsi identifiés seront traités dans le cadre d’un groupe de travail dédié à cet effet.

LNT avec CdP

