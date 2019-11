PARTAGER L’AMMC fait son bilan et réaffirme ses ambitions pour le marché des capitaux marocain

« Lorsque j’avais présenté en février 2017 le premier plan stratégique de l’AMMC, qui était le fruit d’une réflexion menée par l’AMMC et enrichi des attentes de l’ensemble des acteurs du marché des capitaux, on m’avait demandé si nous nous engagions à communiquer sur les réalisations de ce plan, ce que j’avais fait », a déclaré Mme Nezha Hayat, Présidente de l’Autorité marocaine du marché des capitaux, en ouverture, jeudi à Rabat, du bilan d’étape de son plan stratégique 2017-2020.

Ce plan, rappelons-le, s’articule autour de quatre grands axes, qui sont « renforcer la confiance dans le marché des capitaux », « développer une régulation au service de la dynamique de marché », « être une autorité performante et influente sur le plan national et régional » et « renforcer les capacités de l’ensemble des opérateurs/acteurs et des épargnants ». Ces objectifs avaient été déclinés en plus de 30 actions, et à l’occasion de ce bilan d’étape, Mme Hayat est revenue sur les principales réalisations de l’autorité et les avancées les plus significatives du marché des capitaux marocain, « en tant qu’instrument important de dynamisation et de développement de l’économie », depuis le lancement du plan.

Un marché mieux organisé et plus transparent

S’agissant du premier axe, Mme Hayat a fait savoir que l’AMMC a veillé à apporter davantage de transparence au marché des capitaux et à renforcer ses contrôles et son dispositif de sanctions. Elle a, dans ce sens, précisé que la démarche adoptée s’est déclinée autour de 3 volets majeurs consistant à bâtir un marché transparent, à intensifier les contrôles et développer une approche basée sur les risques, ainsi qu’à renforcer le dispositif de sanctions via l’opérationnalisation du Collège des Sanctions, mis en place en mai 2017, et l’adoption d’une organisation ad-hoc permettant un suivi rapproché des dossiers.

Sur ce point, Hicham Cherradi, directeur des enquêtes et contrôles, a relevé que le nombre de contrôle a été multiplié par deux, et surtout que le délai moyen des contrôles est passé de 11 à 5 mois, une progression impressionnante. Il a aussi noté la mise en place de différents types de missions, « des missions courtes pour aller contrôler des risques qui ont été identifiés », ou encore « des missions prospectives pour s’enquérir des pratiques de marché et de leurs risques ». L’AMMC a également « déployé un outil de surveillance en temps réel, doté d’un système d’alertes qui sont automatisées ».

Mme Nezha Hayat a aussi souligné qu’à travers la publication de la Circulaire sur l’Appel Public à l’Epargne, l’AMMC a réussi à rehausser les standards de communication des émetteurs faisant appel public à l’épargne, notamment par l’instauration de nouvelles règles en matière de communication financière et extra-financière. Ce qui n’était « pas chose aisée, la circulaire ayant été adoptée seulement 2 mois et demi avant l’échéance », a précisé M. Nasser Seddiqi, Directeur des opérations financières. Il y a eu également un travail de différentiation des informations publiées, selon le public auxquelles elles sont adressées (par exemple, si c’est une augmentation de capital réservée aux institutionnels ou bien une introduction en bourse).

De nouveaux produits

Par ailleurs, la Présidente de l’AMMC a relevé qu’avec l’objectif de dynamiser le marché, l’Autorité a porté une attention particulière à l’innovation et a contribué avec le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration au développement et à la mise en œuvre de plusieurs mécanismes innovants. Il s’agit concrètement de la mise en place de nouveaux instruments financiers, le développement d’alternatives de financement et l’anticipation de l’évolution des marchés, a précisé Mme Hayat. L’AMMC a également joué un rôle majeur au niveau international, régional et national dans le développement de la place financière, à travers le renforcement de la coopération notamment au sein des instances internationales et avec les acteurs nationaux.

En outre, un point important de ce plan a consisté à renforcer les moyens et capacités de l’ensemble des opérateurs et des épargnants, ainsi qu’à les sensibiliser aux meilleures pratiques en la matière et ce, en agissant sur trois leviers, l’assise financière et moyens organisationnels, le dispositif d’habilitation et l’éducation financière. Interrogée sur l’éventualité de voir ces nouveaux instruments et produits être utilisés régulièrement, et par tous les investisseurs ou émetteurs et pas seulement les institutionnels et les grandes entreprises, Mme Hayat a expliqué : « L’éducation financière est un effort continu. Nous mettons à peine en place un marché alternatif pour les PME, il y a aussi des initiatives qui sont faites par la bourse de Casablanca, par exemple le programme ELITE […]. Une fois que l’on ouvre un marché, il se passe un certain temps d’adaptation avant que les premières entreprises n’arrivent ». Et d’ajouter : « En matière aussi d’éducation financière, nous prévoyons des guides adaptés, mais également d’organiser des séminaires. J’ai reçu toutes les associations professionnelles du marché des capitaux, nous avons discuté des initiatives et des guides que nous pouvons réaliser pour améliorer la connaissance et la compréhension du marché ».

L’Autorité a également requis un renforcement de l’assise financière et des moyens organisationnels des intervenants afin de mieux calibrer les capacités financières des intervenants en fonction de leur profil de risque.

Elle déployé un dispositif d’habilitation des personnes physiques opérant dans le domaine du marché des capitaux avec l’objectif de s’assurer des capacités techniques, réglementaires et déontologiques des ressources humaines en charge de la gestion de l’épargne et des capitaux des investisseurs. L’AMMC a habilité les premières fonctions (négociateurs en instruments financiers) en 2019.

Pour pouvoir continuer à mener sa mission de régulateur dans un marché plus diversifié, et donc complexe, l’AMMC s’est également transformée en interne. « Pour pouvoir attirer et fidéliser les meilleurs profils, nous avons revu notre statut du personnel pour offrir des possibilités d’évolution et de carrière aux équipes », a ainsi expliqué Mme Hayat. L’AMMC a également procédé au « regroupement du contrôle pour avoir une vision globale et suivre les interactions entre les différentes composantes du marché ». « Cette organisation permet d’avoir des activités génériques qui peuvent accueillir les nouveaux acteurs, les nouveaux instruments financiers », selon la présidente de l’AMMC.

Pour l’année à venir, outre la mise en place du marché à terme, les chantiers principaux devraient être l’actualisation de certains textes et circulaires. « Nous avons priorisé celle de l’appel public à l’épargne, il y a quatre autres livrets sur lesquels nous allons travailler », a expliqué Mme Hayat, relevant également un « travail pour finaliser la circulaire sur le crowdfunding », un mode de financement qu’elle pense particulièrement adapté au contexte marocain.

Selim Benabdelkhalek