L’AMMC accueille 300 lycéens à l’occasion de la 7ème édition des JFEJ

A l’occasion de la 7ème édition des Journées de la Finance pour les Enfants et les Jeunes (JFEJ) initiées par la Fondation Marocaine pour l’Education Financière (FMEF) dont l’AMMC est l’un des membres actifs, l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux accueille, du 12 au 16 mars 2018, des groupes de lycéens de la filière Economie et Gestion de la grande région de Rabat, Salé et Kénitra, qui bénéficieront d’une présentation détaillée sur les concepts financiers avec un focus sur le rôle et les missions de l’Institution. Au terme de ces ateliers, qui se tiendront à raison de 2 groupes de 30 élèves par jour, les lycéens participeront à un quizz et recevront les guides produits par la FMEF.

Avec l’objectif de familiariser les enfants et les jeunes avec les concepts financiers de base (monnaie, budget, épargne, banque, assurance et bourse), les Journées de la Finance pour les Enfants et les Jeunes (JFEJ) sont organisée en partenariat avec Global Money Week, une initiative reprise par de nombreux pays dans le monde. ( www.globalmoneyweek.org )

En conformité avec les missions qui lui sont assignées, l’AMMC a placé l’éducation financière au cœur de son plan stratégique 2017-2020 avec la mise en œuvre de plusieurs actions d’envergures à court, moyen et long terme.

