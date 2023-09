À la suite du terrible séisme survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre et compte tenu des effroyables dégâts enregistrés, l’ensemble des membres de l’AMLEC, Association Marocaine des Laboratoires d’Études et de Contrôle, spécialisée dans le domaine des Bâtiments et Travaux publics (BTP), présente ses sincères condoléances et sa profonde sympathie aux familles impactées.

De plus, l’AMLEC met à la disposition des autorités publiques son expertise et ses moyens techniques de manière volontaire et immédiate, en vue d’examiner l’état des structures des bâtiments et des ouvrages de génie civil et d’établir les recommandations nécessaires pour maîtriser les risques d’effondrement, annonce un communiqué de l’association.

Créée en mars 2014, l’association AMLEC a pour objet de mobiliser la profession des laboratoires de BTP auprès de l’ensemble des acteurs du domaine (Administrations, Maîtres d’ouvrages, Architectes, bureaux d’études, bureaux de contrôles, topographes, entrepreneurs, chercheurs, universitaires et tout autre acteur du BTP). Le but en est de canaliser toutes ces spécialités pour l’optimisation des ressources et l’essor de la qualité du BTP au Maroc.

LNT avec CdP

