Suite au drame provoqué par les répercussions du tremblement de terre qui a frappé le Maroc dans la soirée du 8 septembre, et conformément aux hautes instructions royales de SM le Roi Mohammed VI, l’Association Marocaine du Textile et de l’Habillement « AMITH » exprime sa solidarité absolue avec les personnes touchées, et présente les condoléances et la sympathie de ses membres aux familles des victimes, et prie pour que les blessés se rétablissent rapidement.

Convaincue de la nécessité et de l’importance du partage des responsabilités et d’une solidarité continue, l’Association marocaine des industries textiles et de l’habillement a décidé de mettre à la disposition des pouvoirs publics les aides et contributions financières et en nature de ses membres, pour assurer leur distribution aux personnes touchées par le séisme qui a frappé de nombreuses régions et régions du Royaume du Maroc.

L’association adresse également ses remerciements aux fédérations des industries du textile et de l’habillement du Portugal, de l’Espagne, de l’Allemagne, de la Turquie et autres, qui ont exprimé leur disposition à apporter leur solidarité et leur soutien aux initiatives de l’Association marocaine du textile et de l’habillement au profit de les personnes touchées et leurs familles dans la province d’El Haouz et dans le reste des villes et régions frappées par le séisme.

LNT avec Map

