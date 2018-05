L’AMIC renouvelle son Conseil d’administration

Rappelons que Adil RZAL, ingénieur de l’Ecole Centrale Paris, est PDG d’Upline Investments. Il est en charge depuis une dizaine d’année de la gestion des fonds de capital investissement totalisant une vingtaine d’entreprises investies. Depuis 2016, il dirige également l’activité fonds de fonds captif investi dans plus d’une dizaine de fonds au Maroc. Avant de rejoindre Upline, il a eu une expérience d’une dizaine d’année en France, d’abord en cabinet d’audit et de conseil (PwC et E&Y) puis, chez Groupe Plastic Omnium, où il a mené des missions d’audit interne à l’international avant d’être nommé Directeur adjoint de la trésorerie et des financements.