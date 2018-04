PARTAGER Lamia Boutaleb rencontre les professionnels du tourisme d’Agadir

Une rencontre a réuni lundi 09 avril à Agadir Mme Lamia Boutaleb, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale Chargée du Tourisme et les professionnels du tourisme de la ville. Cette rencontre qui s’est tenue en présence de M. le Wali de la Région de Souss-Massa et Gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Ou Tanane et du Président de la Région de Souss-Massa avait pour objectif de mener une concertation concernant les grandes lignes du plan d’impulsion du secteur suite aux tournées régionales du Royaume depuis sa nomination. Ont assisté à cette réunion des directeurs du Ministère, de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) et de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT).

Cette réunion a permis de se concerter avec les opérateurs au sujet des grandes thématiques du plan d’impulsion de la Vision 2020 et de l’état d’avancement des différents chantiers de la région notamment le développement des liaisons aériennes pour l’été 2018 et l’hiver 2018/2019.

Ont également été au centre des échanges, la mise à niveau du produit touristique, la promotion de la destination et le nouveau modèle de gouvernance locale du secteur suite à l’adoption d’une Société de développement régional (SDR) du tourisme par le Conseil de la région.

Par ailleurs, et dans le cadre d’une autre réunion avec les autorités de la ville d’Agadir et les autres parties prenantes concernées, Mme Boutaleb s’est penchée sur les possibilités de mobilisation de foncier supplémentaire dans la région afin de développer davantage les capacités d’hébergement et répondre à la demande grandissante des opérateurs marocains et étrangers.

LNT avec CdP