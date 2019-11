PARTAGER L’AMDIE organise le « Forum Invest In Morocco » à Johannesburg

L’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) a organisé, mardi 12 novembre 2019 à Johannesburg, en Afrique du Sud, la 2ème étape du forum d’affaires de haut-niveau « Invest In Morocco – Johannesburg Round ».

Après Kigali en Avril dernier, la capitale économique Sud-Africaine a accueilli cet évènement économique majeur qui cible essentiellement les investisseurs de premier plan du continent africain. L’«Invest In Morocco – Johannesburg Round » se tient en marge de l’Africa Investment Forum, le rendez-vous de référence de l’investissement africain en Afrique et dans le monde, qui s’est tenu à Johannesburg du 11 au 13 Novembre 2019. L’AMDIE est partenaire institutionnel à l’organisation de cette messe de l’investissement africain initiée et organisée par le Groupe de Banque Africaine de Développement (BAD), auquel participent plus de 5.000 décideurs publics et privés en provenance de plus de 50 pays du continent et d’autres régions du monde.

Le Maroc est le premier client de la BAD avec un portefeuille de 35 projets soutenus par l’institution financière panafricaine, pour des engagements de près 3 milliards de Dollars à fin septembre 2019.

L’«Invest In Morocco – Johannesburg Round » vise à promouvoir les opportunités d’investissement qu’offre le marché marocain auprès des acteurs économiques majeurs du continent. Près de 150 hommes d’affaires et décideurs institutionnels tirés sur le volet ont participé à cette session de Johannesburg. Cet évènement a été marqué par la participation d’institutionnels et d’importants acteurs économiques marocains. Il s’agit notamment des représentants de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et de l’Agence Marocaine de l’énergie durable (MASEN), membres de la délégation marocaine à l’AIF. La session a également connu le partage d’expériences d’investisseurs et de groupes sud-africains majeurs opérant sur le marché marocain

Présentée comme l’une des régions les plus dynamiques, l’Afrique demeure un marché aux opportunités incommensurables. La Banque Africaine de Développement prévoit une croissance économique du continent à 4% en 2019 et à 4,1% en 2020. La mise en œuvre récente de l’accord sur la Zone de Libre Echange Continentale (ZLECA), qui institue la plus grande zone de libre échange au monde depuis la fondation de l’Organisation Mondiale du Commerce, devrait décupler les potentialités économiques du continent, donnant accès à un marché de plus de 1,2 milliards de consommateurs.

LNT avec CdP